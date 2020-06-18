"الاتحاد للطيران "تذاكر السفر مفتوحة وقابلة للتعديل في هذه الحالة

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبو ظبي

كشفت الاتحاد للطيرن انها أصبحت تتيح للمسافرين الذين حجزوا تذاكر للسفر على الناقلة قبل الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل الإبقاء على تذاكرهم مفتوحة وقابلة للتعديل وذلك في حال تم الغاء او تغيير مواعيد الرحلات المحجوزة من قبل الاتحاد للطيران

وأوضح متحدث باسم الاتحاد للطيران ان الناقلة حريصة على اتباع سياسة مرنة خلال هذه الفترة للتيسير على المسافرين نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وحدوث تغييرات اضطرارية في جداول الرحلات ترتبط بالظروف الراهنة

ولفت المتحدث الى ان مراكز الاتصال التابعة للاتحاد للطيران تتلقى عددا كبيرا من المكالمات حاليا موضحا انه اذا كان حجز المسافر قد تاثر بسبب تغيير الرحلات فان الاتحاد ستبقى على التذكرة الخاصة بالسفر مفتوحة لاعادة حجزها عندما يكون المسافر مستعدا للسفر مرة أخرى في الوقت المناسب له

ونوه الى ان الاتحاد قامت سابقا بتغيير بعض الشروط الخاصة بالحجوزات بسبب فيروس كورونا كوفيد -19 وعلى راسها الغاء كل رسوم التغييرات الخاصة بالرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو 2020 للسفرحتى 30 نوفمبر 2020 للتسهيل على المسافرين كذلك

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news