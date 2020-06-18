الودائع تفوق القروض في البنوك المحلية بـ 87.2 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي، تفوّق الودائع المصرفية في البنوك على القروض الممنوحة بقيمة 87.2 مليار درهم، بنهاية مايو الماضي، ما يعزز سيولة القطاع ويرفع قدرته على دعم الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بلغ، بنهاية مايو الماضي، تريليوناً و865.5 مليار درهم، مقابل ائتمان قدره تريليون و778.3 مليار درهم.

وأظهرت البيانات زيادة إجمالي الأصول المصرفية، خلال مايو الماضي، بقيمة 10 مليارات درهم، حيث بلغت (شاملة القبولات المصرفية)، بنهاية الشهر، ثلاثة تريليونات و166 مليار درهم، بنمو نسبته 0.3% عما كانت عليه بنهاية أبريل، الذي سجل ثلاثة تريليونات و156 مليار درهم.

ولفتت إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1%، من تريليون و776 مليار درهم في شهر أبريل، إلى تريليون و778.3 مليار درهم، مع نهاية شهر مايو الماضي.

وخلال شهر مايو الماضي، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 6.7 مليارات درهم، نتيجة تراجع بمقدار 7.5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين، فيما ارتفعت ودائع المقيمين بمقدار 800 مليون درهم.

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) بنسبة 0.7 % من 560 مليار درهم، في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى 564.3 مليار درهم في نهاية شهر مايو من العام الجاري.

ويشمل (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بجانب الودائع النقدية والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك.

وانخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.9% من تريليون و464.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2020، إلى تريليون و451.9 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.

كما انخفض عرض النقد (ن3) بنسبة 0.2% من تريليون و751.5 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى تريليون و747.8 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.

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