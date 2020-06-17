«دريك أند سكل» تفصح عن خسائر بـ 5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

أفصحت شركة «دريك أند سكل إنترناشونال» عن خسائر متراكمة بقيمة تبلغ أكثر من خمسة مليارات درهم، تعادل 467.7% من رأسمالها البالغ نحو مليار درهم.

جاء ذلك في بيان أرسلته الشركة إلى سوق دبي المالي، أمس، حددت فيه أيضاً إجراءات معالجة تلك الخسائر.

وأوضحت الشركة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 5005 ملايين درهم، تشكل 467.7% من رأسمالها البالغ 1071 مليون درهم.

وبيّنت أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي المخصصات على المشروعات قيد التنفيذ، والعقود المدينة في المشروعات القديمة في السعودية وقطر وعمان والهند والإمارات، حيث تم الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي، منذ عام 2016 على إمكانية استردادها، إضافة إلى شطب كامل قيمة الشهرة والاسم التجاري، في 31 ديسمبر 2018.

وأضافت أن تكاليف تسليم المشروعات تجاوزت الميزانيات بكثير نتيجة لضعف الأداء، بحيث تم تسييل العديد من الضمانات، ما زاد من الخسائر المتراكمة.

وبحسب البيان، حددت الشركة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، موضحة أنها ستضع خطة لإعادة الهيكلة، وخطة العمل التي تتضمن التركيز على إنجاز وتسليم المشروعات القديمة وإعادة التركيز على الأنشطة الأساسية للفوز بمشروعات جديدة.

وأشارت أيضاً إلى أنها ستستكمل المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية، فضلاً عن متابعة القضايا القانونية ضد الإدارة السابقة، ولتعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

ويعد ذلك الإفصاح الثالث لشركات مدرجة بالسوق، تعلن فيه عن خسائرها المتراكمة وتحدد سبل معالجتها، تنفيذاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي يلزم كل شركة تبلغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، بأن تفصح عن خطة لمعالجة الخسائر.

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