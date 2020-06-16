5.9 ملايين معاملة نفّذتها «جمارك دبي» في 5 أشهر

المصدر: دبي - وام

قفزت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي بواقع 36% للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 5.9 ملايين معاملة مقارنة مع 4.4 ملايين معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجّل عدد المعاملات لمايو الماضي 1.1 مليون معاملة جديدة مقارنة مع 994 ألف معاملة في مايو 2019 وبنمو 10.6%.

كما سجلت البيانات الجمركية قفزة استثنائية خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري بنسبة 42%، لتصل إلى خمسة ملايين بيان جمركي مقارنة مع 3.5 ملايين للفترة ذاتها خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة لشهر يناير من العام الجاري نحو مليون بيان جمركي ومثلها خلال فبراير، و1.3 مليون بيان في مارس، بينما سجل أبريل 691 ألف بيان، ومايو مليون بيان.

وتحتل خدمة تقديم بيان جمركي الصدارة في الخدمات الجمركية التي تقدمها «جمارك دبي» التي حرصت على تسريع تقديم الخدمة عبر تطوير منصة «مساحة العمل الذكية»، التي تمكن العملاء من إنجاز البيان في أربع دقائق فقط في أي وقت ومن أي مكان.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن استثمار «جمارك دبي» في التقنيات المتطورة دفع لتسهيل العمليات التجارية على النحو المعتاد ودعم سلسلة الإمداد عالمياً، حيث أنجزت 99.2% من المعاملات الجمركية عبر القنوات الذكية والالكترونية بنحو 3.51 ملايين معاملة عبر المنصات الذكية، وبحصة 59.2% من إجمالي عدد المعاملات، و2.37 مليون معاملة عبر التطبيقات الإلكترونية، وبحصة 40%، فيما بلغ عدد المعاملات عبر «الكاونتر» 47 ألف معاملة فقط، وبنسبة 0.8%.

وأضاف أن الدائرة وضعت رؤية استشرافية استعداداً لمرحلة ما بعد «كورونا» تشمل استمرارية الاستثمار والتطوير في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم أنظمة وخدمات جمركية ذكية ورائدة.

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