انخفاض أسعار 6 مجموعات من السلع والخدمات في دبي.. تعرف عليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء أمس بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.49% في شهر مايو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار 6 مجموعات سلعية وخدمية.

وأوضح التقرير انخفاض كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.26% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.60 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.41 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.56% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.55% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.47% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.70 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.92% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.13% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.20% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.07%.

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