"دبي للسياحة": السماح بإعادة افتتاح المسابح الداخلية والخارجية في المنشآت الفندقية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، إنه تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي في الإمارة حيث سمح لها بإعادة افتتاح المسابح الداخلية والخارجية في المنشآت الفندقية والنوادي الصحية والرياضية والمجمعات السكنية والتجارية مع ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وذكرت الدائرة في تعميم لها أنه بإمكان المنشآت الفندقية افتتاح المسابح والمنتجعات المائية فضلاً عن النوادي الصحية، ومرافق اللياقة البدنية، في ما يحظر التجمعات والحفلات والمناسبات فضلاً عن جميع خدمات التدليك والسبا والساونا وأحواض الاستحمام الساخنة باعتبارها ضمن النشاطات غير المشمولة في التعميم.

وأوضح التعميم أنه قبل إعادة الفتح، يجب أن إخضاع حمامات السباحة للتنظيف العميق جراء إغلاق المنشأة لفترة طويلة وذلك لتقليل خطر الإصابة بالأمراض، مشيرة إلى أنه يجب إجراء اختبار جودة المياه قبل إعادة الفتح للحفاظ على متطلبات النظافة والصرف الصحي وفقًا لإرشادات بلدية دبي بما في ذلك الحفاظ على نظام التنظيف المنتظم، واختبار المياه، وفق المعايير المعتمدة.

وأشارت إلى أنه ينبغي تنظيف وتعقيم الأسطح والأماكن المشتركة التي يكثر لمسها مرة واحدة كل ساعة أو كل بعد استخدام، كما يجب تنظيف الحمامات ودورات المياه بعد كل استخدام أو مرة واحدة على الأقل كل ساعة، وتوفير معقمات اليد في الأماكن العامة، والامتناع عن مشاركة العناصر التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها.

كما شدد التعميم على ضمان توافر المعدات الكافية لتقليل المشاركة إلى أقصى حد ممكن، وتدريب جميع الموظفين على بروتوكولات السلامة والنظافة والتباعد الجسدي، ويجب على جميع الموظفين والزوار الخضوع لفحص درجة الحرارة من قبل دخول المجمع.

وأوضح أنه يجب أن يحافظ الزوار ومستخدمو المجمع على مسافة مترين في جميع الأوقات، في حين يمكن لمجموعة واحدة الجلوس معاً (حتى 5 أفراد) مع الحفاظ على مسافة 4 أمتار، مشدداً على ضرورة الحفاظ على معايير السعة داخل المسبح بنحو 4 متر مربع لكل شخص (متطلبات الكثافة).

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