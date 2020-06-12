«موانئ دبي العالمية» تكمل الاستحواذ على محطة حاويات في أوكرانيا

المصدر: دبي - وام

أعلنت مجموعة «موانئ دبي العالمية» عن اكتمال عملية استحواذها على حصة تبلغ 51% في محطة حاويات «تي آي إس» بميناء «يوزني» في أوكرانيا، بعد تلبية الشروط المطلوبة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات الحكومية المعنية.

وسيمثل هذا المشروع الشراكة الثانية لـ«موانئ دبي العالمية» مع المساهمين في محطة حاويات «تي آي إس»، حيث كانت الشراكة الأولى ناجحة مع «بي آند أو ماريتايم أوكرانيا»، من خلال تقديم خدمات القطر في الموانئ البحرية الرئيسة على البحر الأسود في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع عمليات «موانئ دبي العالمية»، إلى جانب تعزيز مكانة محطة «تي آي إس» واحدة من أهم محطات الحاويات الرئيسة في أوكرانيا، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة «موانئ دبي العالمية» التي تشمل الموانئ والمناطق الاقتصادية، وحلول التخزين والحلول اللوجستية البرية.

كما سيسهم هذا الاستحواذ في زيادة مرونة حركة التجارة في أوكرانيا خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، وسيمنح «موانئ دبي العالمية» إمكانية تقديم منتج فريد للبحر الأسود من خلال ربط محطات حاوياتها في ميناءي كونستانتا «ياريمكا بمحطة حاويات «تي آي إس»، عبر شبكتها «يونيفيدر» للنقل البحري الساحلي قصير المدى.

وتوفر مجموعة الحلول لأصحاب البضائع، التي تدعمها تقنيات «موانئ دبي العالمية» للتخلص من أوجه القصور في سلسلة التوريد، القدرة على نقل شحناتهم بشكل استراتيجي عبر خطوط تجارية أساسية تخدم أسواق أوروبا الشرقية وتعزز محفظة موانئ دبي العالمية الحالية في رومانيا وتركيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «اليوم يشهد بداية انطلاقة جديدة وواعدة، مع توسيع محفظة أعمال المجموعة العالمية لتشمل أوكرانيا»، معرباً عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، حيث يدعم هذا الاستحواذ التزام «موانئ دبي» طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية.

واعتبر بن سليم أن هذا الاستحواذ يضع «موانئ دبي العالمية» في بيئة سوقية جذابة للغاية، مشيراً إلى الإسهام بخبرات وموارد «موانئ دبي العالمية» في عملية التطوير والنمو المتواصلة لمحطة حاويات «تي آي إس».

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