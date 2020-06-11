شركة مبادلة للاستثمار تصدر تقريرها السنوي لعام 2019

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قامت شركة مبادلة للاستثمار وهي صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي بإصدار تقريرها السنوي لعام 2019 اليوم.

وشهد العام 2019 ارتفاع إجمالي الدخل الشامل إلى 53 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 12.5 مليار درهم إماراتي خلال العام 2018، وساهمت الاستثمارات في اسهم الشركات المساهمة ومحافظ الإستثمار في هذا الارتفاع بالإضافة إلى مواصلة تحقيق النمو للأصول التابعة للشركة في مختلف القطاعات.

قامت مبادلة بعدد من الصفقات المهمة وإبرام شراكات جديدة بغرض الاستثمار محلياً وعالمياً في قطاعات تهدف إلى تعزيز اقتصاد أبوظبي والمساهمة في تنويع مصادره. حيث بلغ إجمالي استثمارات مبادلة 68 مليار درهم إماراتي خلال العام 2019 تم توظيفها بالاستثمار في أصول متنوعة وعبر عدد من القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً، ويشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، و الزراعة السمكية والحيوانية، وخدمات الإئتمان.

انسجاما مع استراتجية مبادلة طويلة الأمد في إدارة محفظتها الاستتثمارية، حققت مبادلة من خلال بيع عدد من أصولها، بالإضافة إلى التوزيعات والعائدات من إستثماراتها مبلغاً وقدره 63 مليار درهم إماراتي في عام 2019.

وقد بلغ حجم الأصول بنهاية العام 853 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 840 مليار درهم إماراتي في العام 2018.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: "إن من أهم مرتكزات استراتيجية مبادلة توظيف الاستثمارات بمسؤولية، والشراكات القوية، والنهج المرن في الاستثمار، وهي التي تمكننا من التعاطي مع تبعات جائحة فيروس كوفيد-19 التي أثرت على الإقتصاد العالمي. وفي هذه الفترة التي نواجه فيها هذه الجائحة؛ نعمل بشكل متواصل عبر شركاتنا المختلفة لتقديم يد العون لمجتمعنا المحلي والمجتمعات الاخرى التي نمارس فيها اعمالنا ."

وأضاف: "لقد شكّل عام 2019 علامة مميزة في مسيرة مبادلة، ولم يقتصر ذلك على تحقيقنا لنتائج مالية قوية خلال العام، بل لمواصلتنا تعزيز استثماراتنا في العديد من الأصول، والقطاعات، والاسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لأبوظبي".

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: "واصلنا في عام 2019 إدارة ميزانيتنا بعناية وحققنا نسبة ديون الى حقوق الملكية بلغت 11.8%. وانسجاما مع نهجنا القائم على الاستثمار بعيد المدى، وتوفرالتدفقات النقدية من محفظتنا الاستثمارية، سنتمكن من القيام باستثمارات جديدة مجزية على الرغم من الاحوال الإقتصادية التي تفرضها جائحة فيروس كوفيد-19."

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