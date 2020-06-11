«دبي للسياحة» تروّج للإمارة بالاستفادة من التوجّه العالمي للعمل عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي «دبي للسياحة»، عن تبنيها أسلوباً فريداً في الترويج للإمارة، بالاستفادة من التوجه العالمي للعمل عن بُعد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي التزاماً بنهج دبي المبدع في التوظيف الإيجابي للفرص.

وأفادت الدائرة بأن الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها العالم في الوقت الراهن، كانت سبباً في تغيير الكثير من أنماط العمل وممارساته، وربما من أبرزها زيادة الاعتماد على البيئة الافتراضية والعمل عن بُعد، بما في ذلك الاجتماعات عبر تقنيات الاتصال المرئي المختلفة، التي أصبحت أحد أهم مقومات استمرار الأعمال في مختلف القطاعات حول العالم.

ولفتت «دبي للسياحة» إلى أنها وجدت في هذه الظاهرة فرصة سانحة للاستفادة منها لتعزيز جهودها الترويجية للإمارة بأسلوب مبتكر، يتناسب مع المرحلة الراهنة وما فرضته من مستجدات، انطلاقاً من حرص الدائرة على ترسيخ مكانة دبي وإبراز معالمها السياحية الفريدة.

مكانة عالمية

وذكرت «دبي للسياحة» أنه مع أخذ المكانة العالمية لإمارة دبي في الحسبان، بما تمتلكه من مقومات جذب تتفرد بها الإمارة على مستوى العالم، ومنها على سبيل المثال برج خليفة، البناء الأكثر ارتفاعاً على سطح كوكب الأرض، فإنها وفرت مجموعة من الصور المميزة تم التقاطها من أماكن متعددة في دبي، لتعكس جمال وتنوّع معالمها التي تمنح كل من يزورها ذكريات لا تُنسى، وذلك لاستخدامها كخلفيات افتراضية في مكالمات الفيديو والاجتماعات التي تتم عن بعد، من دون أي مقابل مادي أو رسوم.

وبينت أنه يمكن تحميل تلك الخلفيات المجانية التي تحمل ملامح مختلفة من دبي عند إجراء المكالمات عبر الفيديو من خلال الرابط:Free Dubai Backgrounds For Video Calls، واستعمالها كإعدادات في كل مرة يقومون بها باستخدام تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل Zoom وWebex وMicrosoft Teams، سواء للتحدث مع زملائهم في العمل، أو شركائهم التجاريين، أو التواصل مع أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.

الأنشطة المسلية

وأضافت «دبي للسياحة» أنها علاوة على ذلك تقدم بعض الأنشطة المسلية عبر الإنترنت للعائلات، التي تسمح للأطفال، وكذلك الكبار، بتحميل دفاتر التلوين التي تتضمن أبرز المعالم السياحية في دبي، وبالتالي الاستمتاع بقضاء أوقات سعيدة في المنزل لجميع الأعمار من خلال تمكين الجميع من إضافة ألوانهم المفضلة إلى رسومات جميلة لملامح شهيرة في دبي، ويمكن تحميلها عبر هذا الرابط: dubaitourism.getbynder.com.

طابع فريد

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «دبي لها طابعها الفريد الذي يميزها بين مدن العالم، فهي مدينة الإبداع ومصدر الإلهام لكل ما هو فريد وجديد، بما تضمه جنباتها من معالم لا مثيل لها حول العالم، ومكونات طبيعية خلابة قلّما تتكرر في أماكن أخرى، بينما ارتبط اسمها بالسعادة والبهجة».

وأضاف: «هذا ما أردنا أن نبرزه من خلال هذه الخطوة، التي نواكب فيها مستجدات فرضتها الظروف الراهنة على العالم أجمع، والتي وجدنا فيها فرصة سانحة لإبراز أجمل ما في دبي من معالم رسخت موقعها بين أفضل الوجهات السياحية العالمية، وجعلتها مزاراً لا تخلو قوائم محبي السفر والسياحة من اسمها، لاسيما أن دبي تستعد للترحيب بمحبيها من جديد من مختلف أنحاء العالم».

جهود حثيثة

وتابع كاظم: «يستعد العالم اليوم لاستئناف الحياة الطبيعية، ونحن في دبي تعودنا على أن نكون دائماً في المقدمة، وهناك جهود حثيثة للاستعداد للترحيب بالأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار، مع استئناف حركة السفر حول العالم، سواء بهدف الأعمال أو الاستجمام أو الترفيه، وقد أردنا من خلال هذه الفكرة - بتوفير صور يمكن استخدامها على واجهات أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية - توثيق جسور التواصل بين دبي ومحبيها من مختلف أنحاء العالم، والتأكيد على الإمكانات السياحية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، والتي تمكنت من خلالها من إعادة تعريف العديد من معايير الجودة لهذا القطاع الحيوي، لتظل أحد أهم المقاصد على خارطة العالم السياحية».

جودة عالية

تتميز الصور التي توفرها دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، مجاناً، والتي تم التقاطها من أماكن متعددة في الإمارة بجودتها العالية، وتضم صوراً لمعالم تتفرد بها دبي على مستوى العالم، مثل برج خليفة وبرج العرب، كما أنها تضم لوحات بانورامية لمدينة دبي، بأبراجها الشاهقة، وشواطئها الرملية البديعة، ومياهها الصافية، إضافة إلى صور طبيعية خلابة لمناطق مختلفة فيها، وكذلك الوجهات الترفيهية العديدة، وعوامل الجذب المتنوعة، والتجارب المميزة التي يمكن أن يستمتع بها زوار دبي، بما في ذلك الفعاليات والأنشطة الثقافية المتعددة في المدينة النابضة بالحياة.

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