390.7 مليارات درهم تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة، تجارة دولة الإمارات خلال العام الماضي، وشكلت وحدها نحو 24.4% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2019 التي بلغت تريليون و603 مليارات درهم.



وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير أصدرته اليوم، حول "تجارة الإمارات 2019"، أن قيمة تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة وصلت إلى 390 مليارا و791 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2019 مقابل 367 مليارا و36 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2018 بزيادة 23.4 مليار درهم أي بزيادة بلغت نسبتها 6.4% خلال العام 2019.



ووفقا للتقرير توزعت تجارة الإمارات على اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في العام الماضي بواقع أكثر من 76 مليار درهم للصادرات بزيادة قدرها 19.1% أو ما يعادل 12مليار درهم.



كما ارتفع إجمالي الواردات إلى 215 مليار درهم في عام 2019 بزيادة أكثر من 16.25 مليار و250 مليون درهم أو ما نسبته 8.2%، في حين شكل إعادة التصدير الباقي.



وجاءت تجارة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة التسجيل والصوت ثانيا بإجمالي 246 مليارا و835 مليون درهم بنسبة 15.4% من إجمالي تجارة الامارات، ثم جاءت تجارة الامارات من المفاعلات النووية والمراجل والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها ثالثا بقيمة 171 مليارا و830 مليون درهم تقريبا بنسبة 10.7% من اجمالي تجارة الإمارات.



وجاءت رابعا العربات والجرارات والدراجات والعربات الأرضية وأجزاؤها ولوازمها بقيمة 115 مليارا و254 مليون درهم، ثم الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها خامسا بقيمة 102 مليار و296 مليون درهم، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 39 مليارا و472 مليون درهم، تلتها سادسا مصنوعات من حديد وحديدو صلب بقيمة 30 مليارا و197 مليون درهم ثم طائرات وسفن فضائية وأجزاؤها بقيمة 28 مليارا و242 مليون درهم.

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