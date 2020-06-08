«أبوظبي العالمي» و«مكتب الصادرات» يدعمان مصدري أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تعزيز التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، الجهة المعنية بتمويل الصادرات الوطنية، والذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير بيئة عمل الصادرات في الدولة، وتأكيد الالتزام بضمان سمعة الصادرات الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن الترويج لأفضل الممارسات العالمية بين مصدري أبوظبي. ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع المذكرة عن بعد مدير تنفيذي أول الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى السوق، جمعة الهاملي، ومدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، سعيد الظاهري. وقال الهاملي إن سوق أبوظبي العالمي يحرص على التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تشاركه الرؤية ذاتها.

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