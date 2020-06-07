"الاتحاد للطيران" تلغي رسوم تغيير بعض الرحلات

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

كشفت «الاتحاد للطيران» عن إلغاء رسوم تغيير الرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو وتمديد استخدامها لتصبح متاحة للسفر حتى 30 نوفمبر المقبل بدلا من 15 يوليو المقبل وذلك في ظل التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد – 19.



واوضح متحدث باسم الاتحاد اليوم انه إذا حجز المسافر رحلته قبل 30 يونيو فيمكنه الآن تغيير رحلته مجانا بدون دفع ايه رسوم للسفر في أي وقتٍ حتى 30 نوفمبر 2020.



ولفت المتحدث الى انه بإمكان المسافر إلغاء رحلته والاحتفاظ بقيمتها للاستخدام لاحقًا مع رصيد الاتحاد حيث سيتم مكافئته بما يصل إلى 400 دولار وما يصل إلى 5000 ميل من أميال ضيف الاتحاد.



ونوه المتحدث أن المسافر إذا لم يستخدم رصيد الاتحاد الخاص به خلال 12 شهرًا من أول رحلة سفر خاصة تم إلغاؤها فيستحق استرداد القيمة النقدية للتذكرة مشيرا أن «الاتحاد للطيران» تدرك اهمية المرونة لتغيير خطط السفر إذا كان المسافر بحاجة للقيام بذلك في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

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