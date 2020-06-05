شركات سياحة: حجوزات السفر ستنشط مجدداً اعتباراً من يوليو

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت شركات للسياحة والسفر، بأن بدء رحلات الركاب العابرين «الترانزيت» عبر الدولة، وإعلان عدد من الناقلات الوطنية عن رحلات جديدة، يعد خطوة إيجابية تجاه عودة الرحلات الطبيعية لشركات الطيران، متوقعة أن تنشط حجوزات السفر مجددا بشكل كبير اعتبارا من يوليو المقبل مع رغبة عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السفر.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أنها تستعد لحدوث انفراجة في قطاع السياحة والسفر في الدولة خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن دول عدة أعلنت فتح اقتصادها والعودة الى الحياة الطبيعية.

إلى ذلك، أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنها ستبدأ اعتباراً من 10 يونيو الجاري تشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا عبر أبوظبي.

رسالة إيجابية

وتفصيلا قا ل الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة «بريمير للسفر والسياحة»، سعود محمد سلطان الدرمكي، إن الإعلان عن فتح بعض مطارات الدولة أمام رحلات الركاب العابرين «الترانزيت» من المطارات الدولية وإعلان ناقلات وطنية تسيير عدد من الرحلات لخدمة «الترانزيت» يعد رسالة إيجابية للمسافرين في العالم ببدء مرحلة التعافي من الأزمة الصحية العالمية التي أثرت على العالم أجمع ويدعم العودة التدريجية للحياه الطبيعية في الدولة.

وأضاف الدرمكي أن هذه الخطوة تنشط حجوزات السفر وحركة السياحة، وسيكون لها آثار كبيرة تترجم فعليا الى نشاط وزخم في حركة الطيران والسياحة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر.

رغبة في السفر

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «الفيحاء للسفر»، وليد عبدالقادر، إن بدء رحلات «الترانزيت» يعد خطوة إيجابية تجاه عودة الرحلات الطبيعية لشركات الطيران في الدولة، متوقعا أن تنشط حجوزات السفر بشكل كبير اعتبارا من يوليو المقبل مع رغبة عدد كبير من المواطنين والمقيمين للسفر في فترة الصيف بعد انتهاء المدارس وبدء عودة الحياه الطبيعية في عدد كبير من الدول.

انفراجة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، علاء العلي، إن شركات السياحة والسفر تستعد لحدوث انفراجة في قطاع السياحة والسفر في الدولة خلال الأيام المقبلة بعد فتح الترانزيت وإعلان شركات طيران وطنية توسيع رحلاتها المنتظمة، لاسيما وأن العديد من الدول أعلنت فتح اقتصادها والعودة الى الحياة الطبيعية.

وتوقع العلي أن تنشط الحجوزات في عودة قوية لها، اعتبارا من يوليو المقبل لتلبية الطلب المتنامي على السفر من سواء من جانب المواطنين أو المقيمين في الدولة.

رحلات ربط

من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أنها ستبدأ اعتباراً من 10 يونيو الجاري، تشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا عبر أبوظبي مما يسمح للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسة في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح متحدث باسم الشركة في تصريحات صحافية أن «الاتحاد للطيران» تستمر خلال يونيو الجاري بتشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات المعلن عنها سابقاً، حيث ستتوفر بذلك رحلات ربط سلسة عبر أبوظبي من جاكرتا وكاراتشي وكوالالمبور ومانيلا وملبورن وسيؤول وسنغافورة وسيدني وطوكيو إلى مدن أساسية في أوروبا منها أمستردام وبرشلونة وبروكسل ودبلن وفرانكفورت وجنيف ولندن ومدريد وميلان وباريس وزيورخ.

5 اشتراطات للمسافرين

حدد مطار أبوظبي الدولي للمسافرين خمسة اشتراطات يتعين عليهم الالتزام بها لضمان سلامتهم وقيامهم برحلة سفر آمنة، مؤكدا التزامه الكامل بتطبيق معايير السلامة.

وأوضح المطار على منصات التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي على المسافرين الوصول قبل موعد السفر بأربع ساعات من رحلة المغادرة، فضلا عن ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاه مواعيد حظر التجول، إضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعي داخل المطار، علاوة على أنه لن يسمح بدخول مبنى المطار إلا للمسافرين حاملي تذاكر السفر فقط.

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