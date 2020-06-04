المطيوعي رئيساً لمجلس إدارة "دبي للاستثمار"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق مجلس إدارة شركة "دبي للاستثمار" على انتخاب سفير دولة الامارات السابق لدى المملكة المتحدة عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد أمس.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن المجلس وافق خلال الاجتماع على تعيين خالد جاسم محمد بن كلبان نائباً لرئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين.

كما وافق المجلس على تعيين أعضاء لجنة التدقيق.

ويذكر أن من المناصب السابقة للمطيوعي أنه عمل مديراً عاماً لغرفة تجارة وصناعة دبي.

إلى ذلك، أعلنت "دبي للاستثمار"، في بيان لها، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على مساهميها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وتمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين الذي عقد افتراضياً في الثالث من يونيو 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news