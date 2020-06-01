"طيران الإمارات": نشغل رحلاتنا إلى 9 وجهات ونتطلع لإعادة ربط دبي بالعالم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها تتطلع إلى استئناف رحلاتها الجوية إلى وجهات أخرى ضمن شبكتها، وإعادة ربط دبي ببقية العالم.

وأضافت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أنها استأنفت رحلات الركاب المجدولة حالياً إلى 9 مدن في ثماني دول خلال شهر مايو الماضي.

واعتباراً من 21 مايو الماضي أعلنت "طيران الإمارات"، تشغيل رحلات الركاب المنتظمة إلى محطات شملت كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وتتيح الناقلة أيضاً لمتعامليها إمكانية مواصلة سفرهم بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي، حيث تتوفر هذه الرحلات للحجز على موقع الشركة.

وكشفت الشركة أخيراً النقاب عن تدابير وإجراءات إضافية عدة من شأنها إرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة، على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض.

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