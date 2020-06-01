60 شركة طيران تبدأ تشغيل رحلاتها الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت مؤسسة "أو أيه جي" الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن نحو 60 شركة طيران ستعيد تشغيل رحلاتها الجوية على الصعيد العالمي خلال الأسبوع الجاري وفقاً لبيانات الرحلات المجدولة، مشيرة إلى أن شركات الطيران أضافت سعة تقدر بنحو 5.7 ملايين مقعد أسبوعي ابتداءً من الأول من يونيو الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووفقاً لأحدث بيانات المؤسسة التي أطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، من المقرر أن يتم تشغيل 267 ألف رحلة إضافية هذا الأسبوع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% تقريباً مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه ومع ذلك، لا تزال السعة أقل بنسبة 66% من المستويات المعتادة قبل تفشي الفيروس التاجي.

وقالت الشركة أن الطلب الآن هو القضية الحاسمة لجميع شركات الطيران في مرحلة التعافي، ومرة أخرى هناك مؤشرات على بعض النمو في كل من السوق المحلية في الصين وفي أوروبا، مضيفة، بالرغم من ذلك لقد نشهد تعديلات على السعة المقعدية خلال الأسابيع المقبلة.

وبينت أن السعة المقعدية شهدت نمواً في معظم الأسواق الإقليمية الرئيسية، وشهدت كل من منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى نمواً بنسبة الضعف خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن إعادة فتح السوق السعودية سيسهم في رفع القدرات بنسبة كبيرة.

وأضافت قد يكون الأسبوع الأول من شهر يونيو نقطة تحول بالنسبة للصناعة من حيث السعة ولكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن توقعات الصيف، مشيرة إلى أنه مع استمرار عدم اليقين واستعادة ثقة المسافرين حتى الآن، هناك الكثير من العوامل هي خارج إرادة شركات الطيران والتي ستستمر في التأثير على الطلب في نهاية المطاف.

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