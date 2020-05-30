7 خطوات وشروط للموافقة على خفض رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن هناك سبع خطوات وشروط أساسية للموافقة على طلب تخفيض رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، موضحة في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الموافقة على طلب التخفيض تتطلب ثلاث خطوات أساسية، الأولى: تخص الموافقة المبدئية وتتضمن التقدم للهيئة بطلب للموافقة المبدئية على تخفيض رأس مال الشركة، مرفقاً به المستندات المطلوبة، واستكمال إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

إعلان الدائنين

فيما تشترط الخطوة الثانية الخاصة بإعلان الدائنين، التقدم بطلب الموافقة على نشر إعلان الدائنين في الصحف اليومية مرفقاً به جميع المستندات، وتقوم الشركة بنشر إعلان الدائنين في صحيفتين محليتين يوميتين، تصدران باللغة العربية قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

وأضافت الهيئة في نشرتها التوعوية، أن الخطوة الثالثة وهي تخفيض رأس مال الشركة، وفيه تقوم الشركة خلال 30 يوماً من انقضاء مهلة الدائنين بتقديم المستندات اللازمة كافة، ثم تقوم الشركة بنشر شهادة اعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية وموافاة الهيئة بما يثبت ذلك.

متطلبات وشروط

وبينت الهيئة أن هناك أربعة متطلبات وشروط، يجب أن تتوافر للموافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة وهي عدم جواز تخفيض رأس المال، إلا إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية، وإذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.

وأضافت أن من الشروط أيضاً أن يكون تخفيض رأس مال الشركة بإحدى طرق ثلاث وهي: تخفيض القيمة الاسمية للأسهم، أو إلغاء عدد من الأسهم، أو شراء عدد من الأسهم وإتلافها.

وأكدت أنه يجب على الشركة عند تخفيض رأس مال الشركة، مراعاة عدم انخفاض القيمة الاسمية عن درهم واحد، وأن يظل الحد الأدنى المقرر قانوناً لرأس المال والبالغ 30 مليون درهم، واحتساب حملة السندات والصكوك القابلة للتحول إلى أسهم ضمن المساهمين المزمع تخفيض عدد أسهمهم عند التخفيض بسبب الخسائر، والمساواة بين المساهمين في نسبة تخفيض أسهمهم في رأس مال الشركة، نسبةً وتناسباً، وألا ينتج عن التخفيض حرمان مساهم من مساهمته في رأس مال الشركة.

المستندات

وفصلت الهيئة في نشرتها التوعوية، المستندات المطلوبة لكل خطوة من خطوات الخدمة، موضحة أن الخطوة الأولى المتمثلة في الموافقات المبدئية تستلزم توافر مستندات عدة أبرزها طلب موجه للهيئة للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، ويكون موضحاً به مبررات التخفيض ومعتمداً من رئيس مجلس الإدارة. وصورة من قرار مجلس إدارة الشركة والذي تمت فيه المصادقة على مقترح تخفيض رأس مال الشركة، مبيناً به مقدار وكيفية التخفيض وموافقات الجهات والسلطة المختصة على تخفيض رأس المال (المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية، وهيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين).

وتابعت النشرة أن الخطوة الثانية المتعلقة بإعلان الدائنين تتطلب مستندين وهما صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية التي قررت تخفيض رأس المال ومسودة إعلان دعوة الدائنين وفقاً للنموذج المقرر من قبل الهيئة.

تخفيض رأس المال

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن مستندات الخطوة الثالثة الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة، تتضمن طلباً موجهاً للهيئة لاستصدار شهادة باعتماد تعديل النظام الأساسي، مرفقاً به المستندات التالية:

1- ما يثبت نشر إعلان الدائنين في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.

2- تعهد موقع من أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً للنموذج ( AR-D2) يفيد بأحد الخيارين التاليين:

- أن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ أو أن دائني الشركة كافة قد وافقوا على التخفيض.

- إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأن الدائنين المتقدمين بطلباتهم خلال المدة القانونية بعد تاريخ النشر، قد استوفوا ديونهم المستحقة، وكذلك ما يثبت ضمان الديون المؤجلة.

3- شهادة من مدقق الحسابات تؤكد أن التخفيض قد أُنجز ووصف الطريقة التي تم بها متضمنةً رأس المال قبل وبعد التخفيض وعدد الأسهم الملغاة.

4- ما يفيد سداد الرسوم المقررة للهيئة خلال 30 يوماً من انقضاء مهلة الدائنين.

5- صياغة المواد المراد تعديلها من النظام الأساسي وفقاً لتخفيض رأس المال قبل وبعد التعديل.

6 - موافقة السلطة المحلية المختصة على تخفيض رأس المال.

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