"الاتحاد للطيران" تستعد لتشغيل رحلاتها المنتظمة بدءاً من أول يوليو

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت "الاتحاد للطيران" أنها تستعد لاستئناف تشغيل رحلاتها المنتظمة بدءاً من أول يوليو المقبل، فيما بدأت بالفعل تلقي الحجوزات لهذه المرحلة.

وأوضح متحدث باسم الشركة انه "لا يزال تعليق رحلات الركاب من وإلى دولة الإمارات ساري المفعول. وتم اتخاذ هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19، ويخضع القرار للمراجعة المستمرة.



وأوضح أنه بينما تستعد الاتحاد للطيران لتشغيل جدول رحلاتها الدولية، من وإلى أبوظبي، اعتباراً من أول يوليو، وذلك بناءً على قرار رفع قيود السفر، بدأت الناقلة بقبول حجوزات جديدة للرحلات على امتداد شبكة وجهاتها العالمية.

ولفت المتحدث إلى أن الناقلة ستقوم بزيادة عدد الرحلات الخاصة طوال شهري مايو ويونيو، والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسة حول العالم، إلى جانب رحلات الربط بين المملكة المتحدة واستراليا.



ونوه إلى أن الاتحاد للطيران تواصل التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة الإمارات، وحكومات دول العالم، والسلطات التنظيمية والصحية، وأن تشغيل الرحلات لا يزال مرهوناً برفع قيود السفر، وتقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشدد في هذا الصدد الى انه "حرصاً على سلامة ضيوفنا، قمنا بتطبيق برنامج تعقيم شامل لكافة نقاط عبور المسافرين ويشمل خدمات الطعام، التنظيف العميق للطائرات والمقصورات، والفحص الحراري، والفحص الصحي، إلى جانب خدمة الوجبات، والنقل إلى المطار، وغيرها من الخدمات".

واشار الى ان مراكز الاتصال التابعة للاتحاد للطيران تشهد ضغطاً كبيراً من المكالمات في الوقت الحالي.

ويمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل الامارات، أو مراكز الاتصال المحلية التابع للشركاء.

أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بحجز رحلاتهم مع وكيل سفر، فأوضح المتحدث عن الاتحاد للطيران أنه يتعين عليهم التواصل مباشرة مع وكيل سفرهم لإجراء أي عمليات تعديل أو إلغاء.

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