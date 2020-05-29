رئيس «الدانوب» يقدّم شكوى لانتحال شخصيته بهدف جمع التبرعات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت مجموعة «الدانوب»، بتقديم مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، رضوان ساجان، شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، ضد انتحال شخصيته من خلال حساب مزور على موقع «فيس بوك» لجمع تبرعات باسمه.

وذكرت المجموعة، في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخه منه، أن أحد مجرمي الإنترنت أنشأ نسخة مزورة من حساب ساجان على «فيس بوك»، الأسبوع الماضي، وبدأ باستغلال اسمه الشخصي لطلب التبرعات.

ووفقاً للبيان، فإن ساجان اتخذ التدابير القانونية اللازمة عندما أخطره أحد أصدقائه بالموضوع بعد أن اشتبه عليه الأمر.

وقال ساجان في منشور نشره على «فيس بوك» مُرفقاً بصورة توضح الحساب المزور، وأخرى تتضمن إحدى الرسائل التي تلقاها العديد من أصدقائه: «يُرجى أخذ العلم بأن شخصاً ما قام بإنشاء حساب مزور باسمي، وبدأ بإرسال رسائل عشوائية للعديد من أصدقائي، وفي حال وصلكم أي طلب صداقة أو أي من هذه الرسائل العشوائية التي تطلب تقديم التبرعات والهبات، آمل منكم عدم قبولها والاستجابة لها».

وأضاف: «كان المحتال يرسل الرسائل إلى مجموعة محددة من أصدقاء ومعارف الشخص الذي يستهدفه، من خلال نسخة مزورة من حسابي على (فيس بوك)، وذلك باستخدام رابط منصة إلكترونية تعمل انطلاقاً من الهند لجمع التبرعات التي تزعم بأنّها ستذهب لدعم طفل يُعاني اضطراباً في الدم».

وأشار ساجان إلى أنه سارع الى إبلاغ القائمين على منصة «فيس بوك» بالأمر ليقوموا بإغلاق الحساب الذي حُذِف بشكل سريع بعد ذلك، ومن ثم تقدم بشكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي.

وقال: «لست متأكداً بعد فيما إذا كان المحتال نجح في جمع الأموال من أصدقائي ومعارفي على (فيس بوك)، لكن هذا التصرف مؤسف للغاية، ويدفعنا جميعاً لنكون أكثر حذراً».

- ساجان اتخذ التدابير القانونية اللازمة عندما أخطره أحد أصدقائه بالموضوع.

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