«كوليرز إنترناشيونال» تتوقع انتعاشاً أسرع للسوق الفندقية في الإمارات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قالت شركة «كوليرز إنترناشيونال» للاستشارات إن أحدث توقعاتها الخاصة بتأثير «كوفيد-19»، تشير إلى حدوث انتعاش أسرع للسوق الفندقية في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة في تقرير عن توقعات أسواق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السوق الإماراتية ستستفيد من الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي تقرر إرجاء إطلاقه إلى الربع الأخير من عام 2021.

وأظهرت التوقعات ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإشغال المتوقعة للعام المقبل، مقارنة بالعام الجاري، ومقارنة بأسواق أخرى في المنطقة.

وعلى صعيد المنطقة ككل، توقعت الشركة أن يستمر تأثير فيروس «كورونا» على القطاع الفندقي خلال عام 2020، على أن يبدأ التعافي في العام المقبل، لتصل الأسواق إلى أدائها الثابت في العام التالي.

وأشارت «كوليرز إنترناشيونال» إلى أن قطاع السياحة والسفر كان الأكثر تضرراً من انتشار «كوفيد-19»، في ظل مواصلة الحكومات اتخاذ التدابير الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس، واتخاذ مُلّاك الفنادق أيضاً التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة الناجمة عن التوقف الكامل لقطاع السياحة والسفر.

وبيّنت الشركة أن فريقها أعد هذا التقرير الذي يسلط الضوء على توقعات أداء قطاع الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومستويات الإشغال المتوقعة لعامي 2020 و2021، مع وضع تأثير الوباء المحتمل على أداء القطاع في الحسبان، لافتة إلى أن هذه التوقعات تشمل 24 سوقاً فرعية من أسواق الفنادق في المنطقة.

حالة من عدم اليقين

ذكرت شركة «كوليرز إنترناشيونال» أن حالة من عدم اليقين تسود السوق في ما يتعلق بالأداء المتوقع لقطاع الفنادق في المنطقة، موضحة أنه استناداً إلى نتائج الاستبيان، الذي أجراه الفريق، تشير التوقعات إلى احتمال بدء مرحلة تعافي السوق خلال الربع الرابع من العام الجاري، واستمرارها خلال عام 2021. وأوضحت «كوليرز إنترناشيونال» أنه تم استقاء البيانات المتوقعة من قاعدة البيانات الفندقية الخاصة بالشركة، إضافة إلى البيانات المقتبسة من تقارير شركة «إس تي آر» العالمية ومراكز الإحصاءات المحلية، مع استخدام عام 2019 قاعدة للتنبؤ.

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