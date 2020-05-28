استقرار في أسعار البنزين خلال يونيو المقبل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، إضافة للديزل استقرارا في معدلاتها اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، عند نفس الحدود السعرية لشهر مايو، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وتسجل أسعار الوقود ثباتا عند معدلات منخفضة للشهر الثاني على التوالي بعد ان كانت سجلت استقرارا مماثلا خلال شهر مايو عند نفس الحدود السعرية لشهر ابريل.



واستقر سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما يبلغ سعر لتر البنزين «خصوصي 95» 1.80 درهم.



وحقق سعر لتر الديزل ثباتا عند حدود 2.06 درهم اعتبارا من بداية يونيو المقبل.



ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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