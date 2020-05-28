"موانئ دبي" تنضم إلى منصة "تريدلينز" لرقمنة سلاسل التوريد

المصدر: كوبنهاغن -وام

أكملت "موانئ دبي العالمية" المراحل الأولى من الاندماج في "تريدلينز" المنصة اللوجستية الرقمية للحاويات القائمة على تكنولوجيا "بلوك تشين" والتي طورتها مجموعة "إيه بي مولر-ميرسك" وشركة "آي بي إم" المدرجة في بورصة نيويورك.

و من شأن هذا التعاون بين "موانئ دبي العالمية" و منصة "تريدلينز" تسريع عملية رقمنة سلاسل التوريد العالمية. وتهدف "موانئ دبي العالمية" من ورائه إلى ربط جميع محطات حاوياتها البحرية و البرية البالغ عددها 82 محطة وكذلك الشركات الفرعية والأقسام اللوجستية بمنصة "تريدلينز".

وقد قامت محطات حاويات "موانئ دبي العالمية" خلال عام 2019 بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما من حوالي 70 ألف سفينة. وتقوم منصة "تريدلينز" بجمع البيانات الخاصة بجميع أنشطة سلسلة التوريد العالمية في مكان واحد مثل بيانات أصحاب الشحنات ومشغلي الموانئ وخطوط الشحن.

وتهدف المنصة إلى تحديث التعاملات الإدارية من خلال استبدال المستندات اليدوية والورقية بحلول رقمية مدعومة بتكنولوجيا "بلوك تشين". وتتوقع "موانئ دبي العالمية" أن تحسن البيانات الناتجة عن انضمامها لمنصة "تريدلينز" من كفاءتها التشغيلية عبر المساعدة على التنبؤ المبكر بشأن تدفق الحاويات عبر شركات النقل المختلفة.

و يشمل هذا التنبؤ تأكيد طريقة النقل المناسبة لكل حاوية بعد البقاء في الميناء، والذي يتيح، في حالة نقل البضائع الثقيلة من سفينة إلى أخرى أو نقلها عبر منافذ السكك الحديدية، تخطيطا أفضل للساحة التي توضع فيها الحاويات.

وستعزز المنصة قدرات المنصات الرقمية التي أنشأتها موانئ دبي العالمية لإدارة الأعمال اللوجستية عبر الإنترنت وتشمل " DF Alliance"، و"SeaRates"، و"LandRates"، و"AirRates" عبر تمكين أصحاب الشحنات من نقل البضائع من وإلى أي مكان عبر شبكة موانئ دبي العالمية وخارجها بنقرة واحدة.

و قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" إن قرار التعاون كفريق واحد مع "تريدلينز" يأتي في إطار رؤيتهم لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية وخفض التكاليف وخلق القيمة، لافتا إلى أن موانئ دبي العالمية تسعى إلى تقديم حلول متكاملة في مجال إدارة التوريد لأصحاب البضائع مدعومة بشبكتها العالمية التي تتنوع إمكاناتها بين الموانئ و محطات الحاويات و المناطق الاقتصادية و العمليات البرية.



و ذكر أن تحديث العمليات التي تتم من خلالها الخدمات اللوجستية سيساعد في زيادة كفاءة و فعالية سلاسل التوريد ما يدعم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من الإزدهار. وتتيح منصة " تريدلينز" إمكانية الاطلاع على حركة الشحنات بشكل واضح عبر سلسلة التوريد بأكملها بدءا من إجراءات الحجز و التخليص و حتى المدفوعات حيث تعتمد على قدر هائل من البيانات التي تقدمها أطراف عديدة تشمل التواصل المباشر مع أكثر من 110 موانىء ومحطات حاويات وما يزيد على 15 مصلحة جمركية حول العالم بالإضافة إلى عدد متزايد من مقدمي الخدمات متعددة الأنماط.

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