بالصور.. وسط أجواء إيجابية استئناف الحركة الاقتصادية في دبي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

استأنفت اليوم الأربعاء، الحركة الاقتصادية في دبي من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً، بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، وتلقى قطاع الأعمال هذه الأنباء بتفاؤل وفي أجواء إيجابية من حيث التزام المنشآت التجارية والمتعاملين بالتدابير الاحترازية مع ضمان استمرارية الأعمال وحركة الاقتصاد.

وشملت القرارات زيادة سقف التشغيل إلى 70% من المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير، وزيادة سعة تشغيل الموظفين إلى 70% في المراكز التجارية المنتشرة في الإمارة، وتضمنت القرار التدابير الوقائية لعدد من القطاعات وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة والترفيه ودور السينما ومراكز خدمات التعهيد الحكومية.

ووفقاً لاقتصادية دبي فقد تم السماح لجميع منافذ بيع الأطعمة وردهات المطاعم بالعمل مع الحفاظ على النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، مع وضع الطاولات على مسافة مترين بين كل متعامل، أو إعداد فواصل أو شاشات بين الطاولات، وتشجيع الطلبات الخارجية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العودة التدريجية للحركة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للقرارات فقد جرى السماح بعودة العمل بنسبة تشغيل 50% لكل من الصالونات النسائية والرجالية وصالونات الأطفال، فضلا عن المكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات صف السيارات ودور السينما، ودور المزادات وقطاع الترفيه، بالإضافة إلى مراكز تعهيد الخدمات الحكومية، إلى جانب العيادات ومعاهد التعليم والتدريب ومراكز التعليم والتدريب ومراكز تعليم الأطفال مراكز العلاج، والأكاديميات والصالات الداخلية والنوادي الرياضية واللياقة البدنية، وذلك وفق اجراءات احترازية خاصة بكل فئة منها تتضمن تدابير السلامة للحماية من تفشي مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

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