دور السينما.. تباعد أفقي ورأسي في قاعات العرض

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

حددت اقتصادية دبي مجموعة تدابير احترازية لدور السينما في الإمارة تشمل التالي:

- السماح بتقديم المأكولات والمشروبات بشرط أن تكون في حافظات طعام، والأدوات المستخدمة لمرة واحدة فقط، على أن يتم تقديم الطعام بكميات أقل بحيث تكفي الاستهلاك الفردي لتجنب المشاركة قدر الإمكان.

- منع توفير البطانيات في السينما مع عدم تواجد كراسي في محيط السينما.

- فحص طاقم العمل الإلزامي لجميع الموظفين في الموقع بما في ذلك عمال النظافة.

- الارتداء الإجباري للأقنعة والقفازات لجميع الموظفين في المنشأة.

- إلزام الموظفين بالتباعد الاجتماعي داخل المنشأة.

- التعقيم بعد كل عرض، وعمل تعقيم مكثف بشكي يومي لجميع قاعات السينما والأماكن العامة بعد ساعات العمل.

- ضمان توافر أجهزة تعقيم اليدين في المناطق العامة، ومنظفات مخصصة في دورات المياه.

- إجراء فحص لدرجة حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء أقنعة إلزامية لجميع الزوار طوال وقت الفيلم.

- عدم الامتثال يؤدي إلى المنع من دخول السينما، مع تخصيص مناطق عزل إلزامية للزوار.

- تطبيق مقاييس التباعد الأفقي والرأسي، (أفقياً عن طريق تخصيص مقعدين للمتعاملين وترك مقعدين فارغين في كل صف، على أن يتم عمودياً إبقاء كل صف بديل فارغاً).

- عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً والأفراد الذين يعانون مشكلات صحية.

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