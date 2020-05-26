33 إجراءً إحترازياً لإعادة افتتاح "سكي دبي"

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت اقتصادية دبي أن إجراءات استئناف الحركة الاقتصادية بالإمارة تسمح بإعادة العمل في "سكي دبي"، ضمن عدد من أنشطة الترفيه، ابتداءً من يوم غد الأربعاء، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وكشف التعميم، الذي أصدرته اقتصادية دبي، أن "سكي دبي" يجب أن يتبع نحو 33 إجراءً احترازياً تضمن عدم انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ضمن اعتبارات الصحة والنظافة والتباعد الاجتماعي، موضحاً القيود والتدابير التالية:

1. يُسمح فقط لـــ 50 ٪من العملاء لكل مرة بناء على السعة الإجمالية للموقع 4 قدم لكل عميل.

2. الأحداث والاحتفالات غير مسموح بها.

3. يجب ارتداء الأقنعة قبل دخول الموقع.

4. يُسمح بحد أقصى 5 أعضاء من المجموعات الفردية لكل إدخال.

5. يجب أن تكون المطهرات التي تعمل باللمس في مكانها (تغطي الطريق بأكمله من الدخول إلى الخروج).

6. سيتم عرض مقاييس المسافات الاجتماعية بطول مترين على جميع المناطق المرئية بوضوح داخل المنشأة.

7. التأكد من أن أي شخص يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعملاء يخضعون لفحص درجة الحرارة وفحصها.

8. يسمح للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و60 عاما بالدخول فقط.

9. منع دخول الموظفين / العملاء / المتعاقدين الذين يعانون من أعراض مرضية والذين يظهرون أعراضا بدرجة حرارة أعلى من5.37 درجة مئوية.

10. التأكد من عدم وجود أفراد ذو عوارض عالية المخاطر. منع الأفراد المصابون بحالات طبية وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع.

11. توفير منطقة عزل إلزامية للحالات المشتبه فيه.

12. سيتم تشجيع الضيوف على شراء التذاكر عبر الإنترنت، ولكن سيتم فتح شباك بيع التذاكر بالتناوب للبيع.

13. علامات التباعد الاجتماعي سيتم نشرها على الأرض لقائمة الانتظار.

14. وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور.

15. سوف تكون معقمات اليد التي تعمل باللمس في مكانها.

16. يجب أن يرتدي الموظفون الأقنعة والقفازات ويستخدم معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة.

17. تعقيم المعدات المضادة كل ساعة.

18. يجب تعقيم آلات التذاكر الذاتية كل ساعة.

19. من الأفضل أن يأتي شخص واحد فقط من المجموعة في قائمة الانتظار لشراء التذاكر.

20. تشجيع الدفع بدون تلامس، ولكن يسمح بالدفع النقدي.

21. التأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام.

22. وضع علامات السلامة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة في مكانها.

23. التأكد من وضع اللافتات والإشعارات والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصورة مرئية للجميع.

24. التزام بالحد الأقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية) في كل جولة إن أمكن (عن طريق الاتصال الفعال مع الجماهير.

25. على منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام الالتزام بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي من خلال إدارة الطوابير.

26. التأكد من دخول جميع الأفراد) الموظفين / الضيوف (إلى المنشأة للخضوع لفحص درجة الحرارة الإلزامي.

27. تشجيع العملاء على عدم ملامسة البضائع في متجر المقتنيات التذكارية، كما يجب تعقيم أي بضاعة تم لمسها أو تجربتها من قبل العملاء قبل عرضه مرة أخرى.

28. داخل سكي دبي، يتم تطبيق التباعد الاجتماعي الأفقي والعمودي:

من خلال تخصيص مقعدين للعملاء وترك مقعدين فارغين في كل صف افقيا، تعتبر الممرات مقعدين فارغين".

للحفاظ على كل صف بديل فارغاً "عمودياً" يجب وضع عالمات الأرضيات لضمان البعد الاجتماعي.

29. يجب تعقيم جميع الملابس والتروس وغسلها بعد كل استخدام.

30. يجب أن تستقبل الزيارات الملابس وغيرها من التروس في كيس نايلون صحي، إلى جانب الأحذية والقفازات وقناع العين.

31. يجب تطهير وتعقيم جميع المعدات والملحقات والألعاب، (متنزه تزلج الثلج، المنحدر، التلفريك، التزحلق، الشرائح ... إلخ (باستثناء كرة الزورب التي ستبقى مغلقة بعد كل استخدام.

32. تغيير غرف وخزائن تغيير الملابس كل ساعة.

33. استخدام 50 ٪فقط من سعة الغرفة المتغيرة من خلال التحكم في الوصول سيتم تطهير جميع الأثاث في غرف التغيير كل ساعة أو لكل استخدام.

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