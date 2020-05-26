10 ضوابط لخدمة صف السيارات في دبي بعد العيد

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

حدد تعميم صادر عن اقتصادية دبي حول بروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية ابتداء من يوم غد، عدداً من التدابير والقواعد المفروضة على خدمة صف السيارات في المراكز وجميع الأماكن في دبي. وأكدت أن التدابير تتضمن الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة سابقا للأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى عدد من التعديلات:



خدمة صف السيارات:



1 -يُسمح بتوفير خدمة صف السيارات في جميع الأماكن والمراكز المسموح بها، مع ضمان اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل جميع الموظفين:



2 -ارتداء القفازات والأقنعة في جميع الأوقات



3 -ارتداء واقي الوجه في حالة اتصال مباشر مع العملاء / الضيوف



4 -الالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة.



5-استخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد وعجلات القيادة.



6-الالتزام بفحص درجة الحرارة للموظفين عند القدوم الى العمل ومنع الموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض من الدخول



7-التنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات



8-يجب على خدمة صف السيارات بتوفير مناديل معقمة تُستخدم قبل تسليم السيارة لمسح عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة (مقبض التروس) وأي سطح آخر يتم ملامسته من قبل الموظف (مثل مفاتيح السيارة).



9-يجب على عامل خدمة صف السيارات من إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للعميل (مع إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة) لضمان تجديد وتنقية الهواء.



10-يمكن للعامل استخدام أجهزة أخرى مثل المراوح لأغراض التهوية.

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