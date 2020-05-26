اقتصادية دبي تحدد ضوابط عودة افتتاح دور السينما

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

حددت اقتصادية دبي مجموعة من التدابير الاحترازية لدور السينما في الإمارة وتشمل التدابير التالي:



- السماح لدور السينما بتقديم المأكولات والمشروبات لكن بشرط أن تكون في علب حافظات الطعام والأدوات المستخدمة لمرة واحدة فقطت على أن يتم تقديم الطعام بكميات أقل بحيث تكفي الاستهلاك الفردي لتجنب المشاركة قدر الإمكان.



- منع توفير البطانيات في السينما مع عدم تواجد كراسيك في محيط السينما.



- فحص طاقم العمل الإلزامي لجميع الموظفين في الموقع بما في ذلك عمال النظافة والارتداء الإجباري للأقنعة والقفازات لجميع الموظفين في المنشأة.



الزام الموظفين بالتباعد الاجتماعي داخل المنشأة كما هو مطلوب بموجب إرشادات إدارة شؤون البلدية.



أكدت اقتصادية دبي أهمية الالتزام بالتعقيم بعد كل عرض، وعمل تعقيم مكثف بشكي يومي لجميع قاعات السينما والأماكن العامة بعد ساعات العمل،



- ضمان توفر أجهزة تعقيم اليدين في جميع المناطق العامة، والتأكد من توفر منظفات مخصصة في دورات المياه.



- إجراء فحص لدرجة حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء أقنعة الزامية لجميع الزوار طوال توقيت الفلم، على أن يؤدي عدم الامتثال إىل المنع من دخول السينما، مع تخصيص مناطق عزل الزامية للزوار.



- تطبيق التباعد الاجتماعي في جميع غرف العرض عن طريق تطبيق مقاييس التباعد الأفقي والرأسي، بحيث يتم افقياً عن طريق تخصيص مقعدين للعملاء وترك مقعدين فارغين في كل صف، على أن يتم عامودياً إبقاء كل صف بديل فارغاً.



- وضع ملصقات أرية لضمان غجراءات التباعد الاجتماعي.



- التواصل مع الجمهور لتعميم الإرشادات من خلال القنوات الرقمية ووسائل الإعلام، ووضع إعلانات عامة في مناطق واضحة الرؤية بما يشمل المداخل والأماكن العامة.



- عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً والأفراد الذين يعانون مشاكل صحية، مع ضرورة تقليل تكرار العروض للسماح بوقت كاف للتعقيم الفعال، مع فتح صف واحد على شبابيك بيع التذاكر وتلك المخصصة لبيع لاأطعمة والمشروبات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي.

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