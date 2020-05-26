اقتصادية دبي تحدد شروط دخول كبار السن والأطفال للمراكز التجارية

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

أفادت اقتصادية دبي أنها أطلقت تفاصيل عملية اعادة الإفتتاح في إمارة دبي لما بعد عيد الفطر، والتي تتضمن عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية.



وكشفت بيانات حصلت عليها الإمارات اليوم عن أن اعادة الفتح تتضمن افتتاح تجارة التجزئة والجملة بنسبة 70%، وفتح المطار للمقيمين العائدين من الخارج وركاب الترانزيت وتالعيادات ومعاهد التدريب ومراكز تعليم الأطفال ومراكز العلاج بنسبة 50%، وافتتاح الأكاديميات والصالات الداخلية والنوادي الرياضية واللياقة البدينى مع منع استخدام الحممامات والمنتجع الصحي والساونا والتدليك، كما تتضمن المرحلة اعادوة افتتاح دور السينما والأنشطة الترفيهية بنسبة 50%، مع ضرورة منع التجمعات والفعاليات، واعادة فتح المزادات بنسبة 50%، ومراكز تعهيد الخدمات الحكومية.



وشددت اقتصادية دبي على مراكز التسوق بالسماح لكبار السن 60 عاما فيما فوق والأطفال دون 12 عاما وما دون بالدخول الى المراكز الصحية والعيادات داخل المراكز التجارية بشرط تقديم دليل على الموعد ومرافقتهم لشخص بالغ، وأنه يجب ابلاغ الأمن بهذا الشأن بشكل واضح وعلى موظفي داخل المراكز التسوق ضمان بذل الجهود للتعامل مع مثل هذه الحالات.

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