"ڤوكس سينما" و"سكي دبي" و"ماجيك بلانيت" و"دريم سكيب" تستأنف أعمالها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، اليوم، عن إعادة افتتاح "ڤوكس سينما"، و"سكي دبي"، و"دريم سكيب" و"ماجيك بلانيت" في دبي، اعتبارا من يوم غد، بالتوافق مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة.



وأوضحت الشركة في بيان أنها قامت بجميع علامات الترفيه التابعة لها باتخاذ تدابير احترازية واسعة النطاق، إضافة إلى معايير التعقيم الصارمة التي تعتمدها، كما عملت على تعزيز سياسات وإجراءات السلامة لضمان تحقيق تجربة مريحة للعملاء والموظفين مع المزيد من راحة البال والاطمئنان، ومشيرة إلى أنه يتم استخدام آلات للرش والتبخير لتعقيم أكبر مساحة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق العمل تنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصلٍ مع الزوار، مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالنقاط التي يلمسها العملاء بكثرة مثل صناديق الدفع، ونقاط البيع، ومحطات الدفع وأكشاك الخدمة الذاتية.



وقال الرئيس التنفيذي لدى "ماجد الفطيم للسينما" و"ماجد الفطيم للتسلية والترفيه"، كاميرون ميتشيل، إنه "من خلال الدعم المستمر الذي توفّره حكومة دولة الإمارات، أنا واثقٌ من قدرتنا على تجاوز هذه الأوقات التي لم يسبق لها مثيل معاً".



وأضاف: "لقد أظهر فريق العمل مرونة وقدرة كبيرة على التكيف ومواجهة هذه الفترة الصعبة، وأنا فخور للغاية بجهودهم الكبيرة لضمان إعادة فتح أبوابنا بأمان".



وأشار ميتشيل إلى أن الشركة أتخذت مجموعة واسعة من التدابير الجديدة لتبديد أي مخاوف قد يشعر بها الناس، ولضمان تجربة مريحة وآمنة وصحية للضيوف مع فرصة الاستمتاع بتجربتهم الترفيهية المفضلة مجدداً.



وبين أنه "يمكن للزوار الاستمتاع بهذه التجارب دون الاضطرار إلى الوقوف في صفوف لحجز تذاكرهم، وذلك عبر الحجز المسبق للتذاكر عبر مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا".

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