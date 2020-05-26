تأجيل منع توريد "المعسل" و"لفائف السجائر" غير الحاملة للطوابع الضريبية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب، تأجيل تطبيق منع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة "المعسل" ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في الدولة والتي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية، إلى الأول من يناير 2021، وذلك بعد أن كان مقررا اعتباراً من أول يونيو المقبل، وفقاً للبرنامج الزمني للمرحلة الثانية لـ"نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته".



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن تمديد البرنامج جاء إدراكاً منها لطبيعة الظروف الحالية التي قد تحول دون تمكين منتجي ومستوردي وموزعي ومخزني تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد مسبقاً، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها إغلاق المقاهي ومنع تقديم تبغ الأرجيلة خلال الفترة الحالية.



وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن الهيئة قررت تأجيل منع توريد ونقل وتخزين وحيازة منتجات التبغ المشمولة بالمرحلة الثانية لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" والتي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية إلى الأول من يناير المقبل بهدف منح منتجي وموردي وموزعي تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وتسهيل الالتزام بتطبيق النظام دون صعوبات، مشيراً إلى أنه بموجب التأجيل، تم منحهم مهلة إضافية لمدة سبعة أشهر للاستعداد للتطبيق الإلزامي للمنع.



وأضاف، إن تمديد البرنامج الزمني للمرحلة الثانية للنظام جاء استجابة من الهيئة الاتحادية للضرائب لمطالبات المعنيين بقطاع التبغ ومنتجاته بالتمديد حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم في ظل الظروف المصاحبة للإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، وتوفير فترة مناسبة للالتزام بتصفية الأسواق من المنتجات التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية.



وذكر البستاني أن الهيئة تشاورت مع قطاعات الأعمال المعنية، والشركة المشغلة للنظام، وأكدت للأشخاص المعنيين أنها تتفهم الصعوبات المتولدة من الأوضاع الحالية، كما أكدت سعيها لتخفيف عبء تنفيذ القرار على الأعمال، وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية بآليات تتميز بالشفافية والسهولة، حيث تحرص الهيئة على التنسيق المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وسلاسة.

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