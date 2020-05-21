"دبي للمهرجانات" تسلّط الضوء على المبادرات المجتمعية مع اقتراب العيد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، تسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على السبل التي يمكن لسكّان المدينة فعل الخير من خلالها، حيث تشهد المدينة العديد من المبادرات التي تهدف إلى جمع التبرعات العينية والمالية لتوفير المساعدة للمحتاجين خلال هذه الظروف الصعبة، ضمن الالتزام بحملة #خلك_بأمان.

وأعلنت لولو هايبر ماركت، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، انطلاق الحملة السنوية لجمع التبرعات "متعة العطاء" للعام الثامن على التوالي، وذلك بالتعاون مع العلامات التجارية "ماجي" و"آر إس" و"الشفاء". وستقوم لولو هايبر ماركت بالتبرع بدرهم واحد إلى "دبي للعطاء" مقابل كل كوبون خصم يستخدمه المتسوّقون. وكلما ازداد عدد الكوبونات المستخدمة ازدادت التبرعات التي سيتم تخصيصها لمساعدة أطفال الأسر المتعففة، مما يجعل التسوّق في لولو هايبر ماركت فرصة مثالية للتوفير وكذلك مساعدة الآخرين.

وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها "دبي العطاء" ووزارة التربية والتعليم إلى جمع التبرعات لتمكين أطفال الأسر المتعففة من متابعة تحصيلهم العلمي من منازلهم. وتسعى المبادرة إلى التخفيف من آثار تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" على الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعو أفراد المجتمع إلى المساهمة بالتبرعات المالية والعينية لتزويد الطلاب بأجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة أو اللوحية اللازمة لتمكينهم من الحصول على التعليم الإلكتروني من المنزل. للمزيد من المعلومات وللتبرّع، يرجى زيارة: https://www.dubaicares.ae/supports-us/education-uninterrupted

صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19

نظراً للدعم الكبير التي شهدته حملة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 خلال شهر رمضان المبارك، قررت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تمديد الحملة خلال عيد الفطر. وكانت هذه المبادرة قد انطلقت بدعم مالي من غرفة تجارة وصناعة دبي بقيمة 10 ملايين درهم، ودعم بقيمة 120 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، ويهدف هذا الصندوق إلى الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، كما يسعى إلى تقديم الدعم الإنساني واللوجستي والمالي للعمّال الراغبين بالعودة إلى بلدانهم بعد انتهاء فترة توظيفهم. وسيتم تقديم المساعدة من خلال هذا الصندوق إلى أفراد المجتمع والشركات المحلية المتأثرة بالأزمة. وقامت غرفة تجارة وصناعة دبي بتطبيق سلسلة من المبادرات التي ساهمت في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الحد من الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، كما أتاحت المجال للأفراد والشركات لتقديم يد العون بأي شكل من الأشكال.

"بكل فخر من دبي"

كشفت "براند دبي" بالتعاون مع عدد من المطاعم والمقاهي المشاركة في مبادرة "بكل فخر من دبي" عن مجموعة من الوصفات السهلة، وذلك لتمكين الجمهور من تحضير الأطباق الخفيفة والسريعة في منازلهم، بالإضافة إلى تعزيز حضور هذه المطاعم خلال هذه الفترة من العام. وتتضمن هذه الوصفات خطوات مفصلّة لتحضير مجموعة من الأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية والحلويات والمشروبات باستخدام الحد الأدنى من المقادير للاستمتاع بتناولها خلال العيد. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المواد الغذائية وضرورة التقليل الهدر وتعزيز الأمن الغذائي، كما تهدف إلى تسليط الضوء على قطاع المطاعم في دبي ومنح الجمهور الفرصة لتجربة تشكيلة واسعة من المأكولات من حول العالم دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

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