اقتصادية دبي تغلق مركزاً لـ «آمر» لم يلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الجهة صاحبة حقوق امتياز مراكز «آمر» للخدمات الحكومية والخاصة، مركز «آمر» الواقع في منطقة رقة البطين، بسبب عدم التزام المركز بالإجراءات والتدابير الاحترازية، المتعلقة بالحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أن أبرز المخالفات المرتكبة من قبل المركز كانت تخطي عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل من المركز، النسبة المسموح بها في المرحلة الحالية، المتمثلة بـ30% من إجمالي القدرة الاستيعابية، إلى جانب عدم توفير كاشف حراري للمتعاملين والمراجعين، وعدم وضع ملصقات التباعد الاجتماعي في المركز، إضافة إلى عدم تنظيم مقاعد المتعاملين بشكل يضمن وجود مسافات آمنة بين متعاملي ومراجعي المركز.

ووجهت اقتصادية دبي جميع مراكز الخدمات الحكومية والخاصة إلى ضرورة الالتزام بمختلف التوجيهات والتدابير والإجراءات الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، ووضع الملصقات المتعلقة بذلك، فضلاً عن وضع حواجز شفافة بين الموظف والمتعامل، وألا تتجاوز نسبة الموظفين، وكذلك المتعاملين، 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للمركز.

إلى ذلك، دعت اقتصادية دبي مختلف شرائح المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على الرقم: (600545555)، أو عبر الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae).

• تخطي عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في المركز، أبرز المخالفات.

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