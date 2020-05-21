الخميس: القطاع العقاري في الإمارات قادر على تجاوز تحديات «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ريبورتاج العقارية»، ناصر الخميس، بأن القطاع العقاري في الدولة قادر على تجاوز تحديات أزمة «كورونا»، لاسيما في ظل تزايد ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارات.

وأكد أن شركته حققت مبيعات بقيمة 260 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، في إشارة إلى استقرار القطاع العقاري بالإمارات، واستمرار الطلب، لاسيما على المشروعات المتميزة التي تقدم خدمات نوعية للمستثمرين.

وتقوم «ريبورتاج» بتطوير ثمانية مشروعات في أبوظبي ودبي، توفر نحو 3150 وحدة سكنية، منها نحو 2425 وحدة سكنية ضمن ستة مشروعات، إضافة إلى مشروعين بدبي يوفران نحو 719 وحدة.

وقال الخميس إنه رغم تأثر السوق العقارية بأبوظبي ودبي بالأوضاع الحالية، شأنه شأن كل الأسواق العالمية، فإن التأثير في الإمارات يظل محدوداً، لاسيما مع توالي الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات الاقتصادية منذ بداية الأزمة الراهنة.

وأشار إلى وجود طلب حقيقي من مستثمرين أجانب ومحليين لاقتناص الفرص المتميزة بالسوق العقارية.

ولفت الخميس إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي، خلال الربع الأول من 2020، بنسبة 22% لتصل إلى 19.2 مليار درهم. وحققت عقارات دبي مبيعات بقيمة 24.75 مليار في الفترة بين الأول من يناير إلى أبريل 2020.

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