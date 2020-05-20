إغلاق مركز" آمر" لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي ـوام

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الجهة صاحبة حقوق امتياز مراكز آمر للخدمات الحكومية والخاصة، مركز آمر الواقع في منطقة رقة البطين، وذلك بسبب عدم التزام المركز بالإجراءات والتدابير الاحترازية، المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد.

وكانت أبرز المخالفات المرتكبة من قبل المركز المذكور تخطي عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل من المركز، النسبة المسموح بها في المرحلة الحالية، والمقدرة بـ 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية، إلى جانب عدم توفير كاشف حراري للمتعاملين والمراجعين، وعدم وضع ملصقات التباعد الاجتماعي في المركز، بالإضافة إلى عدم تنظيم مقاعد المتعاملين بشكل يضمن وجود مسافات آمنة بين متعاملي ومراجعي المركز.

ووجهت اقتصادية دبي جميع مراكز الخدمات الحكومية والخاصة، إلى ضرورة الالتزام بمختلف التوجيهات والتدابير والإجراءات الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، ووضع الملصقات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى وضع حواجز شفافة بين الموظف والمتعامل، وأن لا تتجاوز نسبة الموظفين وكذلك المتعاملين 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للمركز.

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