1.121 تريليون درهم أصول «دبي للاستثمارات الحكومية» في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صافي أرباح بلغ 25 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة مع عام 2018، فيما وصلت

الإيرادات إلى 228 مليار درهم.

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن الأصول نمت إلى مستوى قياسي بلغ 1.121 تريليون درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 27.5% مقارنة بنهاية عام 2018.

الأرباح والإيرادات



وتفصيلا، أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «المؤسسة»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، محققة إيرادات بلغت 228 مليار درهم وأرباحاً صافية بقيمة 25 مليار درهم.



وأوضحت المؤسسة في بيان، انخفاض الإيرادات بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2018 مع انخفاض في عائدات النفط والغاز وانخفاض جزئي في دخل النقل يعكسه ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية وفي قطاعات أخرى.



وأضافت أن صافي الربح ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.9% عن عام 2018، مبينة أن ذلك يشتمل على المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية وأداء قوي من النقل.



وأشارت المؤسسة إلى أنه قابل هذه الزيادات انخفاض المساهمات من النفط والغاز وإنتاج الألمنيوم.



وبلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم المؤسسة 18 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.

الأصول

ونمت الأصول إلى مستوى قياسي بلغ 1.121 تريليون درهم خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 27.5% مقارنة بنهاية عام 2018، في حين بلغت المديونيات 869.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 35.6%.



ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الاستحواذ على «دينيزبنك»، واستمرار نمو الأعمال، وكذلك اعتماد المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16، وقواعد محاسبة الإيجار.



وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5% لتصل إلى 204.6 مليارات درهم مقارنة بنهاية عام 2018، على الرغم من إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليارات درهم في ما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.

أداء قوي

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، إنه «في عام 2019 حققت المؤسسة أداء قوياً للغاية نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على أعمالنا».



وأضاف أن «تنوّع أنشطة المؤسسة ومرونتها في الأسواق المتقلبة، عاملان مساهمان مهمان عندما يتعلق الأمر بتقديم أداء متسق على أساس سنوي»، مشيراً إلى أنه «علاوة على ذلك، يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة، والذي يتجاوز بكثير تريليون درهم، النمو المستمر الذي حققته أعمالنا الرئيسة بمرور الوقت وحجم عملياتها».



وتابع الشيباني، أنه «في عام 2020، مع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة (كوفيد - 19)، نركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية، ومازلنا واثقين بأن المؤسسة يمكن أن تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل من أجل ازدهار دبي».

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