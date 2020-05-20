استقالة الرئيس تنفيذي لـ "مجموعة اتصالات"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت "مجموعة اتصالات" في بيان، بأن الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات"، المهندس صالح العبدولي، تقدم إلى مجلس الإدارة بطلب استقالة من منصبه لأسباب شخصية، لافتة إلى أن مجلس الإدارة قبل استقالته، وقام بتعيين المهندس حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً لـ "مجموعة اتصالات" بالإنابة، ودويدار يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية للمجموعة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات"، عبيد حميد الطاير، وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير للعبدولي على الجهود التي بذلها، والإنجازات والنجاحات التي حققها لـ "مجموعة اتصالات"، خلال فترة ترؤسه لها، وعلى مدى خدمته 28 عاما في الشركة.

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