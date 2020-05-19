"دبي الدولي" يحتفظ بمركزه الأول عالمياً في أعداد المسافرين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مجلس المطارات العالمي إن مطار دبي الدولي احتفظ بمركزه الأول كأكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين بعد أن سجل أكثر من 17.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأظهرت بيانات المجلس تراجعاً كبيراً في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من العام الجاري على الصعيد العالمي، مع بدء تفشي فيروس "كوفيد- 19"، وتأثيره على إغلاق المطارات، وفرض قيود على حركة السفر بين الدول.



ووفقاً للبيانات، فقد تقدم مطار دبي إلى المركز الثاني كأكبر مطارات العالم وأكثرها ازدحاماً في إجمالي الحركة (المسافرين الدوليين والمحليين معاً)، بعد مطار أتلانتا الدولي الذي حل أولاً، وذلك فترة خلال الربع الأول من العام الجاري.

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