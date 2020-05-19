فلاي دبي: الإعلان عن المزيد من الرحلات لإعادة المقيمين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن الناقلة مستمرة في العمل عن كثب مع الحكومات والسلطات ذات الصلة لدعم الجهود الرامية إلى إعادة المقيمين إلى الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد حول جدول الرحلات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، "تتبع (فلاي دبي) التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية، وستستمر الناقلة في العمل عن كثب مع شركائها الاستراتيجيين لضمان تطبيق جميع تدابير السلامة وفقا لأعلى المعايير الدولية".

ورحبت "وزارة الخارجية والتعاون الدولي" و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.

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