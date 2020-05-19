18.25 مليون مسافر عبر مطارَيْ دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي أعداد المسافرين في مطارات دبي، خلال الربع الأول من عام 2020، وصل إلى 18 مليوناً و251 ألفاً و934 مسافراً، موزعة بين 17 مليوناً و820 ألفاً و26 مسافراً عبر مطار دبي الدولي، و431 ألفاً و908 مسافرين في مطار آل مكتوم الدولي.

ووفقاً للبيانات، فقد وصل إجمالي عدد رحلات الطيران في مطار دبي الدولي إلى 81 ألفاً و806 رحلات، مقابل 10 آلاف و247 رحلة في مطار آل مكتوم الدولي، ليصل العدد الإجمالي إلى 92 ألفاً و53 رحلة. وبلغ عدد المسافرين الواصلين في مطار دبي الدولي ثمانية ملايين و782 ألفاً و463 مسافراً، مقابل تسعة ملايين و32 ألفاً و155 مسافراً للمسافرين المغادرين، فيما بلغ عدد المسافرين العابرين 5408 مسافرين. وسجل مطار آل مكتوم الدولي 206 آلاف و550 مسافراً واصلاً، و212 ألفاً و85 مسافراً مغادراً، و13 ألفاً و273 مسافراً عابراً.

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