اقتصادية دبي: 14% نمواً في ملفات العلامات التجارية نهاية الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اقتصادية دبي أن إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية المسجلة من قبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في نهاية الربع الأول من عام 2020، بلغ 5300 ملف، بنمو نسبته 14% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغ عدد شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية 95 شكوى بانخفاض بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فيما بلغ عدد ملفات الوكالات التجارية المسجلة 53 ملفاً، بنمو نسبته 121%، وانخفض عدد شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة تصل إلى 71%، بعدما تم تسجيل شكويين فقط.

وبحسب البيان، لاتزال العلامات التجارية الأميركية تشكل أكبر نسبة من الملفات المسجلة في بوابة الملكية الفكرية منذ نشأتها، إذ بلغ عددها 1610 ملفات، تليها العلامات الإماراتية بـ790 ملفاً، ثم العلامات الألمانية 375 ملفاً، فالعلامات الفرنسية 329 ملفاً، والعلامات البريطانية 298 ملفاً.

وتصدرت العلامات السويسرية نسبة الارتفاع في عمليات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في بوابة الملكية الفكرية بنسبة ارتفاع 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها علامات جزر العذراء البريطانية بنسبة ارتفاع 32%، ثم العلامات التجارية الإماراتية 22%، فالعلامات الفرنسية 20%، ثم العلامات الألمانية 17%.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن النتائج تشير إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي في حماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال، ويعزز البيئة الاقتصادية في الإمارة.

ولفت إلى أن نتائج ارتفاع ملفات الوكالات التجارية تشير إلى جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، كما يعكس الدور المتنامي لقطاع التجزئة في الإمارة على الصعيد العالمي، وتعزيز مكانته باستمرار.

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