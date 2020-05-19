«دناتا للسفريات» تُدير عمليات «الاتحاد للعطلات» في المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة دناتا للسفريات، اتفاقية شراكة مع «شركة الاتحاد للطيران»، لتوفير خدمات المبيعات والخدمة والوظائف الأرضية والتسويق للعلامة التجارية لـ«الاتحاد للعطلات» في المملكة المتحدة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن من شأن هذا التعاون تعزيز قدرات التوزيع لـ«الاتحاد للعطلات» في السوق بشكل كبير، وتوفير فرص تفاعلية أكبر مع المسافرين في المملكة المتحدة، لافتاً إلى أن الشراكة تدخل حيز التنفيذ في مايو الجاري، فيما تتوافر العطلات للحجز لوقت لاحق من عام 2020، وعلى امتداد عام 2021.

وقال نائب أول الرئيس لشؤون الوجهات وإدارة أنشطة الترفيه لدى «الاتحاد للطيران»، حارب المهيري: «ستكون شراكتنا الجديدة رابطاً قوياً وجوهرياً يصل (الاتحاد للعطلات) بالمتعاملين معها، من خلال توفير دعم متكامل لأنشطة التسويق والتوزيع للشركة في المملكة المتحدة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في «دناتا للسفريات»، جون بافن: «سنعمل في البداية على ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مذهلة للعطلات بالنسبة للمسافرين من المملكة المتحدة، فلدينا عدد كبير من العروض».

وأضاف: «نمر بمرحلة غير مسبوقة ألقت بظلالها على عملياتنا في المملكة المتحدة، ويسرّنا التوصّل لهذه الشراكة في ظل تلك التحديات الكبيرة، فمن خلال ذلك سنتمكن من تعزيز حقيبة (مجموعة دناتا للسفريات) القوية أصلاً والشاملة، سواء على مستوى هذه السوق، أو على مستوى إمكانات النمو عموماً».

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