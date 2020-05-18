«منافذ بيع» تخصص مساحات عرض للمنتجات الزراعية المحلية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة التجزئة في دبي بتخصيص مساحات عرض معينة للمنتجات الزراعية المحلية، لاسيما العضوية منها، مشيرين إلى أن هذه المبادة تهدف إلى دعم التسويق المباشر لتلك المنتجات، وإعطائها الأولوية في عمليات الترويج بالمنافذ عبر المنصات المخصصة لها.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة تضمنت وضع لافتات لإرشاد المتسوّقين إلى تلك المنتجات، والقدرة على تمييزها عن المنتجات المستوردة بسهولة، مؤكدين البحث باستمرار عن فرص لدعم المنتجات الزراعية الإماراتية.

دعم وترويج

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن منافذ البيع التابعة للمجموعة نفذت، أخيراً، مبادرات عدة لتخصيص مساحات عرض خاصة بمنتجات المزارع المحلية، لاسيما المنتجات الزراعية العضوية، وذلك بهدف دعم سياسات التسويق المباشر لتلك المنتجات والترويج لها في المنافذ على نطاق واسع، مع إعطائها الأفضلية عبر منصات الترويج المخصصة لتلك المنتجات، مقارنة بالمنتجات العادية المستوردة.

وأضاف الخشابي أن وضع لافتات إرشادية للمستهلكين على المنصات للإشارة إلى كونها منتجات من المزارع المحلية، وتميزها من خلال عبارة «منتجات مزارعنا»، يأتي ضمن عمليات الترويج التي تهتم بها المنافذ لدعم ترويج المنتج المحلي وإعطائه الأولوية.

ولفت إلى أنه كان من ضمن مبادرات المجموعة أيضاً، إطلاق فعالية «مهرجان الحصاد» لتسليط الضوء بشكل أكبر على حصاد المزارع المحلية.

تسويق مباشر

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن منافذ «التعاونية» خصصت مساحات معينة لمنتجات المزارع المحلية، وبشكل خاص العضوية منها، مع إبرازها على منصات العرض ووضع لافتات توضح أنها من إنتاج المزارع المحلية، وذلك بهدف التسويق المباشر للمنتجات الزراعية المحلية.

وأوضح أن «التعاونية» تتعامل مع مزارع محلية متعددة للمنتجات العضوية بموجب تعاقدات توريد معها، بما يسهم في توفير قنوات التوزيع لمنتجات تلك المزارع بشكل مستمر، لافتاً إلى أن «التعاونية» تبحث بشكل مستمر عن فرص التوسع في دعم ترويج المنتجات الزراعية الإماراتية، بما يعزز من نمو أعمال المزارع المحلية، ويزيد مبيعاتها في الأسواق.

أولوية

بدوره، أفاد مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، بأن «التعاونية» أطلقت منذ فترة مبادرات في منافذها لتخصيص مساحات عرض للمنتجات الزراعية المحلية مع إعطائها أولوية وأفضلية في عمليات الترويج في المنافذ، ووضع لافتات توضح أن تلك الأصناف من إنتاج المزارع الإماراتية، وبما يرشد المتسوّقين إلى تلك المنتجات، والقدرة على تمييزها بسهولة، وهو ما يدعم التسويق على نطاق موسع لتلك المنتجات.

وقال الخاجة إن تخصيص مساحات ومنصات عرض للمنتجات الزراعية المحلية تركز بشكل كبير على المنتجات العضوية، التي تمتاز بها عدد من المزارع الإماراتية، والتي تنتج أصنافاً مختلفة من تلك النوعية.

المشروعات الصغيرة

قال مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، إن «التعاونية» تعطي الأولوية لمنتجات المشروعات الصغيرة، سواء في قطاع المنتجات الزراعية، أو الغذائية بشكل عام، وذلك عبر مزايا منصات العروض، فضلاً عن الخصومات على إدخال المنتجات إلى المنافذ.

وأكد أن «التعاونية» مستمرة في مبادراتها، وتبحث أي فرص إضافية للتوسع في عمليات دعم المنتجات الإماراتية وتوسيع نطاق تسويقها، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة، عبر تنمية أعمال المزارع والمنشآت المحلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news