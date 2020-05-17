38.5 مليار درهم سحبتها 17 بنكاً لدعم المتعاملين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكد المصرف المركزي، أمس، إحراز البنوك تقدماً لدعم المتعاملين المتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح «المركزي» أن البنوك سحبت نحو 77% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 38.5 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه، ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

وأضاف أنه لتحفيز البنوك وشركات التمويل على سحب مزيد من تسهيلات السيولة الممنوحة من المصرف المركزي بكلفة صفرية لاستخدامها لفائدة شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين تأثروا سلباً بتداعيات وباء «كوفید-19»، فقد أصدر المصرف المركزي إشعاراً يشمل توضيحات إضافية لطلبات تأجيل السداد، تحت خطة الدعم الاقتصادي، لافتاً إلى أن الإشعار يهدف إلى تسهيل تطبيق خطة الدعم.

وبموجب الإشعار، يتوجب على البنوك وشركات التمويل، النظر في الظروف المحددة للمقترضين المتضررين، للحصول على طلب تأجيل السداد ضمن خطة الدعم الاقتصادي، حيث إن خيارات منح التأجيلات تشمل: تأجيل مبلغ أصل القرض فقط، أو تأجيل سداد الفائدة/‏‏الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً، أو تأجيل الفائدة/‏‏الأرباح فقط.

وأوضح الإشعار أن الخيار الأكثر طلباً سيكون تأجيل سداد «الفائدة/‏‏الأرباح» ومبلغ أصل القرض معاً، إلا إذا سمحت ظروف المقترض بقبول خيارات أخرى.

ورحّب «المركزي» بالمبادرات التي تقوم بها بعض البنوك لمساندة المتعاملين معها المتضررين، وذلك من دون أية سحوبات من البرنامج العام المتاح لها.

ونشر «المركزي» قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة لخطة الدعم التي تهدف إلى حماية ومساندة المتعاملين المتأثرين في هذه الظروف الاستثنائية، حاثاً البنوك على سحب التمويل الممنوح لها، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للقائمة، فقد استخدمت بنوك: «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «دبي الإسلامي»، «الإمارات الاسلامي»، «نور بنك»، «الفجيرة الوطني»، «التجاري الدولي»، «الشارقة»، و«الاستثمار» نسبة 100% من تسهيلات السيولة، فيما استخدم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة نسبة 93%، والبنك العربي 76%، وبنك المشرق 73%، و«الشارقة الإسلامي» 67%، و«رأس الخيمة الوطني» 58%، و«أم القيوين الوطني» 58%، و«العربي المتحد» 57%.

100 %

من تسهيلات السيولة استخدمتها 10 مصارف لدعم الاقتصاد.

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