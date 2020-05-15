«فلاي دبي» تتيح رحلات إلى 4 دول جديدة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أضافت شركة «فلاي دبي» أربع دول جديدة إلى قائمة الوجهات للزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، تشمل كلاً من إيطاليا (نابولي)، وكوسوفو (إلى تيرانا)، فضلاً عن رومانيا (بوخارست)، وشمال مقدونيا.

وذكرت الشركة في تعميم على موقعها الشبكي، أن المقيمين والزوار من بعض الوجهات الموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم في رحلات عودة خاصة، لافتة إلى أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك لأفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إليها.

وتضاف هذه الوجهات إلى قائمة الدول الست التي أعلنت الناقلة عنها سابقاً، والتي تشمل أفغانستان، ألبانيا، كازاخستان، قرغيزستان، الجبل الأسود، ورواندا.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات ستنقل مواطني تلك الدول الذين يقيمون في الدولة أو يزورون الإمارات حالياً، مشيرة إلى أن رحلات المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، وستشمل 20 كيلوغراماً أمتعة.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أنه سيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، حيث تخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات، مؤكدة أنه لن يتم فرض غرامة على التعديلات، أو رد الأموال في حال إلغاء الرحلة.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق، إنها شغّلت نحو 90 رحلة عودة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ تمكن أكثر من 12 ألف راكب من العودة إلى أوطانهم في 19 دولة على رحلات الشركة، بفضل جهود وتعاون السفارات والسلطات الحكومية المختصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news