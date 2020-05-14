"اقتصادية ابوظبي" تحدد مبادئ السلامة في أماكن العمل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي مبادئ توجيهية للصحة والسلامة الوقائية في أماكن العمل، للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي.



وأوضحت اقتصادية ابوظبي انه يسمح للأشخاص الاقل عرضة للمخاطر الصحية بالعودة الى مواقع العمل بينما يواصل الأفراد الذين يمكنهم اداء مهامهم بفعالية عن بعد عملهم من المنزل.



ولفتت الى انه سيكون على اصحاب المنشأت والمؤسسات مراعاه احتياجات موظفيهم حيث يمكن للموظفين من الآباء والامهات اختيار العمل من المنزل خلال فترة إغلاق المدارس وضرورة عدم الضغط او فرض عقوبات على غير القادرين على العودة للعمل بسبب عدم استيفاء شروط الدائرة.



ونوهت اقتصادية ابوظبي انه يسمح للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التالية العودة للعمل وهي ان تتراح أعمارهم بين 18 55 عاما، ومن يعيشون بمفردهم او مع فئة الأفراد الاقل عرضة للمخاطر الصحية والذين يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم أعراض مزمنة ولا يسمح للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما العودة الى العمل ولا النساء الحوامل والذين يعيشون مع اي شخص لديه أمراض مزمنة او من يزيد عمرهم عن 60 عاما.



واوضحت انه بالنسبة لأماكن البيع بالجملة والتجزئة، يتم تركيب الكاميرات الحرارية عند مداخل المنشآت التي يتواجد فيها اكثر من 30 شخصا ولبس الكمامات والقفازات في كل الأوقات والتباعد الجسدي بين العاملين والعملاء طوال الوقت وتوفير مداخل ومخارج منفصلة وتوفير عازل بلاستيكي بين العاملين والزبائن متى كان ذلك ممكنا وإغلاق جميع اماكن التجمعات والا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمتاجر وجود شخص كل 5متر مربع وتوفير اماكن غسيل الايدي واجهزة التعقيم في مداخل المنشآت واستخدام وسائل الدفع الالكتروني وفحص العاملين في المراكز التجارية قبل العودة للعمل وتركيب اجهزة التعقيم عند مداخل ومخارج مراكز التسوق وابلاغ دائرة الصحة عند ملاحظة وجود ارتفاع في درجات الحرارة وتقليص الطاقة الاستيعابية لمواقف المراكز التجارية الى 50% .



وشددت اقتصادية ابوظبي" انه لا يسمح في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والمرافق للعاملين بمغادرة مواقع العمل في أوقات الراحة وينبغي اجراء كشف درجة الحرارة عند الدخول مع غسل الايدي والتعقيم عند الدخول والتشجيع على ارتداء القفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي في المناطق المشتركة اثناء فترات الراحة والتقليل من مشاركة المعدات قدر الامكان وتعقيم الأسطح المعرضة للمس يوميا وعدم زيادة سعة الحافلات عن 50%، زعلى السائقين عدم مغادرة كابينة القيادة اثناء الرحلات حتى خلال عمليات الشحن والتفريغ.

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