الإمارات ضمن قائمة الدول الأكبر عالميا من حيث رصيد الادخار القومي

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن ارتفاع قيمة الادخار القومي لدولة الإمارات بنسبة 32.3% خلال العشرة سنوات الماضية لتأتي بذلك في قائمة أكثر الدول التي تمتلك رصيدا ادخاريا قوميا قويا بحسب المؤشرات العالمية.



وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته اليوم ان الادخار القومي لدولة الإمارات ارتفع إلى 514 مليارا و740 مليون درهم بنهاية العام 2019 مقارنة بنحو 389 مليارا و82 مليون درهم في عام 2010 بزيادة قدرها 32,3% خلال العشرة سنوات الماضية.

ويعني الادخار القومي وفق المفاهيم الاقتصادية حاصل جمع الادخار المحلي مضافا إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية. ويسهم نمو الادخار القومي للدول عادة في زيادة مستوى المعيشة للافراد والثروات كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الانفاق الاستهلاكي النهائي في الدولة شاملا الانفاق الحكومي والخاص الى 807 مليارات و206 ملايين درهم عام 2019 مقابل 556 مليارا و298 مليون درهم عام 2010، مسجلا ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 45% مما يعد دلالة على الارتفاع الكبير في مستوى المعيشة خلال السنوات العشر الماضية.

وارتفع الانفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من 106مليارات و755 مليون درهم في عام 2010 إلى 205 مليارات و370 مليون درهم في 2019 بنسبة زيادة تجاوزت 92,4% كما ارتفع الانفاق الاستهلاكي الخاص النهائي من 449 مليارا و543 مليون درهم الى الى 601 مليارا و836 مليون درهم عام 2019 مسجلا اعلى قيمة له خلال 10 سنوات

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news