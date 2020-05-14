"فلاي دبي" تتيح رحلات إلى 4 دول جديدة للراغبين في العودة إلى بلدانهم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أضافت شركة "فلاي دبي"، 4 دول جديدة إلى قائمة الوجهات للزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، تشمل كل من إيطاليا (نابولي)، كوسوفو (إلى تيرانا) فضلاً عن رومانيا (بوخارست)، وشمال مقدونيا (إلى تيرانا).

وذكرت الشركة في تعميم على موقعها الشبكي أن المقيمين والزوار من بعض الوجهات الموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة، لافتة إلى أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إليها.

وتضاف هذه الوجهات إلى قائمة الدول الست التي أعلنت الناقلة عنها سابقاً، والتي تشمل أفغانستان، ألبانيا، كازاخستان، قيرغيزستان، الجبل الأسود، ورواندا.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات ستنقل مواطني الدول المذكورة الذين يقيمون في الدولة أو يزورون الإمارات حالياً، مشيرة إلى أن رحلات المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، وستشمل 20 كيلوغراماً أمتعة.

ولفتت "فلاي دبي" إلى أنه سيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، وتخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات.

وأكدت أنه لن يتم فرض غرامة على التعديلات، أو رد الأموال في حال إلغاء الرحلة.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها شغلت نحو 90 رحلة عودة خاصة إلى الوطن خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما تمكن أكثر من 12 ألف راكب من العودة إلى أوطانهم في 19 دولة على رحلات الشركة بفضل جهود وتعاون السفارات والسلطات الحكومية المختصة.

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