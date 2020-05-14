«طيران الإمارات» تستأنف رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى تسع وجهات، اعتباراً من 21 مايو الجاري، موضحة أن الوجهات تشمل: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها ستتيح لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي، مشيرة إلى أن تلك الرحلات تتوافر للحجز على الموقع: (https:/‏‏/‏‏www.emirates.com/‏‏ae/‏‏arabic).

وذكرت الناقلة أن الراغبين في السفر سيتمكنون من الحجز، إذا لبّوا المتطلبات المحددة وشروط الدخول إلى الوجهات المقصودة.

استئناف العمليات

وأعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، عن ارتياحه للتمكّن من استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى الوجهات المعلنة، وتوفير مزيد من الخيارات أمام العملاء للسفر من دولة الإمارات إلى المدن التسع المشمولة بالرحلات المعلنة، وكذلك بين المملكة المتحدة وأستراليا.

وقال: «نحن نعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات لاستئناف العمليات إلى وجهات أخرى، وقد اتخذنا إجراءات إضافية في المطار بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، في ما يتعلق بالتعقيم والتباعد الاجتماعي، ذلك أن سلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا وصحتهم تبقيان دوماً على رأس أولوياتنا».

تسهيل العودة

وإضافة إلى الرحلات المنتظمة المعلنة، أكدت «طيران الإمارات» أنها لاتزال تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم، حيث تعتزم الناقلة هذا الأسبوع تسيير رحلات من دبي إلى طوكيو ناريتا (15 مايو) وكوناكري (16 و17 مايو) وداكار (16 و17 مايو).

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن الماسحات الحرارية في مطار دبي الدولي، تراقب درجة حرارة العملاء والموظفين، كما تم تركيب حواجز واقية على «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر، كخطوة إضافية تضمن سلامة الركاب والعاملين خلال التواصل.

كما لفتت إلى أن ارتداء القفازات وأقنعة الوجه في مطار دبي الدولي، يعد إلزامياً لجميع العملاء والعاملين، إذ يرتدي جميع أفراد أطقم الخدمات الجوية ومشرفي بوابات الصعود إلى الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية، الذين هم على اتصال مباشر مع الركاب، معدات الوقاية الشخصية، التي تشمل رداءً واقياً فوق الزي الموحد، وحاجباً واقياً.

وأفادت الناقلة بأنها ثبّتت إشارات التباعد الاجتماعي على الأرض في المطار وفي مناطق الانتظار، لضمان التزام المسافرين بالمحافظة على مسافة كافية تفصل بينهم وبين الأشخاص الآخرين أثناء إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة.

تدابير على الطائرات

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأنها تطبّق برنامجاً معدلاً للخدمة على رحلاتها، للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، مشيرة إلى أنه لا يتوافر على الطائرات أي مطبوعات للحد من مخاطر انتقال فيروس «كورونا» من خلال اللمس، كما لا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال.

وذكرت أنها اتخذت تدابير احترازية لضمان بقاء مقصورات الطائرات نظيفة وصحية، ذلك أن جميع طائرات الأسطول مجهزة بمرشحات هواء HEPA، القادرة على إزالة 99.97% من الفيروسات والجراثيم والفطريات والغبار، ما يجعل أجواء المقصورة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب وأفراد الطاقم، لافتة إلى أن جميع طائراتها تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.

الوجهات الـ 9

لندن هيثرو.

فرانكفورت.

باريس.

ميلانو.

مدريد.

شيكاغو.

تورنتو.

سيدني.

ملبورن.

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