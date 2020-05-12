"فلاي دبي": رحلات جوية إلى 6 دول للمقيمين والزوار الراغبين في العودة إلى بلدانهم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة فلاي دبي إنها تعمل على مدار الساعة لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة في الفترة الأخيرة.

وأضافت الشركة، في تعميم على موقعها الشبكي، أن المقيمين والزوار من بعض الوجهات والموجودين حالياً في دولة الإمارات يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة.

وبينت أن الرحلات متاحة للمقيمين والزوار إلى ست دول تشمل كلاً من: أفغانستان (كابول)، ألبانيا (تيرانا)، كازاخستان (كيزيلوردا)، قيرغيزستان (بيشكيك) الجبل الأسود (تيرانا)، رواندا (كيغالي)، مشيرة إلى أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إلى الوطن.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات هي فقط للعودة إلى الوطن، وستنقل مواطني الدول المذكورة أعلاه الذين يقيمون في أو يزورون دولة الإمارات حالياً، مشيرة إلى أن جميع الرحلات المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، وستشمل الأسعار 20 كغم من أمتعة تسجيل الوصول.

وأضافت أنه سيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي المبنى 2، فيما ستخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات، موضحة أنه لن يتم فرض غرامة على التعديلات أو رد الأموال في حال إلغاء الرحلة، وأي استرداد لهذه التذاكر سيكون على شكل قسائم.

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