«مجموعة الإمارات» تحقق 1.7 مليار درهم أرباحاً سنوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة الإمارات»، أمس، مواصلتها تحقيق الأرباح للسنة الـ32 على التوالي، في حين تراجعت العائدات متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، إضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة «كوفيد-19» في الربع الرابع.

الأرباح والعائدات

وأظهر تقرير السنة المالية (2019/‏‏‏‏ 2020) الذي أطلقته المجموعة أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغت عائدات المجموعة 104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) بتراجع نسبته 5% عن نتائج العام الماضي، فيما بلغت الأرصدة النقدية 25.6 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) بنمو نسبته 15% عن السنة الماضية، بفضل الأداء القوي حتى فبراير 2020، وانخفاض أسعار النفط مقارنة بالسنة السابقة.

لا حصة للمالكين

وأفادت المجموعة بأنه نظراً للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة نتيجة استمرار جائحة «كوفيد-19»، وللمحافظة على السيولة المالية للمجموعة، فقد رأت عدم تقديم حصة من الأرباح للمالكين العام الجاري، بعد أن قدمت في العام الماضي حصة من الأرباح عن السنة المالية (2018/‏‏‏‏ 2019) قدرها 500 مليون درهم (136 مليون دولار) إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

استثمارات وطلبيات

ووفقاً للبيان، فقد استثمرت «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية (2019/‏‏‏‏ 2020) ما قيمته 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات ومرافق وتقنيات حديثة وتمويل مبادرات العاملين.

ولفتت المجموعة إلى أن «طيران الإمارات» تقدمت خلال «معرض دبي للطيران 2019»، بطلبية قيمتها 16 مليار دولار (58.72 مليار درهم) لشراء 50 طائرة A350 XWB، وأخرى بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.29 مليار درهم) لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر».

استثمارات «دناتا»

وتضمنت استثمارات «دناتا» الرئيسة خلال السنة المالية توسعاً كبيراً في أعمال التموين في أميركا الشمالية، مع افتتاح عمليات جديدة في كل من فانكوفر، وهيوستن، وبوسطن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وافتتاح منشأة تموين جديدة في مانشستر بالمملكة المتحدة.

وبقي إجمالي أعداد العاملين في أكثر من 120 شركة تابعة لـ«مجموعة الإمارات» ثابتاً عند 105 آلاف و730 شخصاً ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية.

«طيران الإمارات»

أظهرت النتائج المالية أنه في نهاية السنة المالية (2019/‏‏‏‏ 2020)، انخفضت السعة الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن بنسبة 8% لتصل إلى 58.6 مليار طن كيلومتري متاح، نظراً لتقييد السعة نتيجة إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة، وتأثير «كوفيد-19» مع تعليق خدمات الركاب التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات خلال مارس 2020.

وخلال السنة المالية 2019/‏‏‏‏ 2020، تسلمت «طيران الإمارات» ست طائرات جديدة من طراز A380. وخرج من الخدمة ست طائرات، منها أربع طائرات «بوينغ 777-300ER»، وطائرة «بوينغ 777-300»، وطائرة شحن من طراز «بوينغ 777»، ما وصل بعدد الأسطول في نهاية مارس 2020 إلى 270 طائرة. كما بلغ معدل عمر طائرات الأسطول 6.8 سنوات.

وأكملت «طيران الإمارات» عامين من شراكتها الاستراتيجية الناجحة مع «فلاي دبي»، في وقت استفاد فيه 5.3 ملايين راكب من سهولة مواصلة سفرهم عبر الشبكة المشتركة.

التكاليف والأرباح

انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة مع السنة المالية 2018/‏‏‏‏ 2019. وسجلت قيمة فاتورة الوقود انخفاضاً كبيراً بنسبة 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 26.3 مليار درهم (7.2 مليارات دولار). واستأثر الوقود بنسبة 31% من إجمالي الكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 32% في السنة المالية 2018/‏‏‏‏ 2019.

وعلى الرغم من ضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، فقد حققت «طيران الإمارات» أرباحاً صافية قدرها 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار) في السنة المالية 2019/‏‏‏‏ 2020، بنمو نسبته 21% عن أرباح السنة التي سبقتها.

كما نقلت «طيران الإمارات» 56.2 مليون راكب بانخفاض نسبته 4%. وتمكنت خلال السنة المالية من ترتيب تمويلات قدرها 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) لتمويل توسعات أسطولها، باستخدام مختلف الهيكليات التمويلية المتاحة.

11.2 مليار درهم عائدات قسم الشحن

واصلت «شركة الإمارات للشحن الجوي» تحقيق أداء قوي، وأسهمت بنسبة 13% من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل. وسجلت عائدات قسم الشحن في «طيران الإمارات» 11.2 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 14% عن السنة السابقة.

وانخفض إجمالي كميات الشحن المنقولة نمواً بنسبة 10% إلى 2.4 مليون طن نتيجةً لتقلص السعة بفعل خروج طائرة «بوينغ 777F» من الخدمة، وانخفاض طاقة عنابر الشحن في الربعين الأول والأخير. وفي نهاية السنة المالية، كانت «الإمارات للشحن الجوي» تشغل أسطولاً مكوناً من 11 طائرة «بوينغ 777F».

بدورها، سجلت فنادق المجموعة عائدات بلغت 584 مليون درهم بانخفاض نسبته 13%.

14.8 مليار درهم عائدات «دناتا»

سجلت «دناتا» انخفاضاً حاداً في أرباحها بنسبة 57%، لتبلغ 618 مليون درهم (168 مليون دولار)، فيما ارتفع إجمالي العائدات إلى 14.8 مليار درهم، بنمو 2%.

واستثمرت «دناتا» 800 مليون درهم في منشآت ومعدات جديدة، وعمليات تملك شركات. كما ارتفعت الكلفة التشغيلية بنسبة 8% إلى 14.3 مليار درهم.

واستقرّت عائدات «دناتا لعمليات المطار» (دولة الإمارات)، بما في ذلك مناولة الركاب والشحن عند 3.2 مليارات درهم. وأسهمت «دناتا لتموين الطائرات» بمبلغ 3.3 مليارات درهم في عائدات «دناتا»، بنمو نسبته 26%، فيما سجلت عائدات «دناتا لخدمات السفر» انخفاضاً بنسبة 4% إلى 3.5 مليارات درهم.

«طيران الإمارات» نقلت 56.2 مليون راكب خلال سنتها المالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news